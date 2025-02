X (Twitter) - na platformie można już prowadzić rozmowy głosowe i wideo. Choć aktualnie musimy spełnić kilka warunków

Elon Musk po przejęciu Twittera dąży do realizacji swojego celu, jakim jest stworzenie z platformy czegoś więcej niż tylko medium społecznościowego. Dlatego też praktycznie "co chwilę" słyszymy o nadchodzących lub też wprowadzonych zmianach na portalu X. Tym razem na platformę zawitała możliwość wykonywania połączeń głosowych oraz prowadzenia rozmów wideo z praktycznie dowolnym użytkownikiem na świecie. Natomiast na ten moment nie wszyscy mogą skorzystać z nowo udostępnionej funkcjonalności.

Platforma X (Twitter) została wzbogacona o nową funkcję, która związana jest z możliwością kontaktowania się z innymi użytkownikami głosowo, jak również poprzez wideokonferencję.

O przygotowaniach do wprowadzenia nowej funkcji mogliśmy się dowiedzieć już pod koniec sierpnia 2023 roku. Wtedy też Elon Musk za pośrednictwem swojej platformy X zapowiedział, że niebawem każdy użytkownik będzie mógł kontaktować się z innym poprzez rozmowy głosowe oraz wideo - niezależnie od tego, czy korzysta z urządzenia z systemem iOS lub Android, czy też zechce wykorzystać w tym celu przeglądarkę internetową na komputerze z Windowsem lub macOS. Nie miało być też wymagane podanie naszego numeru telefonu, tak jak jest to obecne w wielu innych aplikacjach pokroju WhatsAppa. Nadszedł więc czas oficjalnej premiery, którą ponownie ogłosił CEO X'a poprzez... X'a (tweeta).

Early version of video & audio calling on https://t.co/aFI3VujLMh — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2023

Aktualizacja jest udostępniana kolejnym użytkownikom, choć co ciekawe na ten moment z funkcji mogą skorzystać wyłącznie użytkownicy systemu iOS. Natomiast obecne statystyki wskazują na to, że globalnie urządzenia z Androidem to 70% całego rynku, natomiast z iOS'a korzysta pozostałe 30% (według Statcounter). Co ciekawsze, aby wykonywać połączenia, trzeba subskrybować usługę Premium. Odbierać zaś mogą wszyscy użytkownicy. Możemy także kontrolować, jakie osoby mogą się z nami kontaktować. Pełen regulamin i zasady znajdziemy na tej stronie. Funkcjonalność jest oczywiście bardzo dobrym ruchem ze strony Muska, jednak poszczególne etapy wprowadzania funkcji są dość dyskusyjne.

Źródło: X @elonmusk, Statcounter