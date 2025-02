Wygląda na to, że niebawem czeka nas koniec fizycznej dystrybucji gier. Kolejne wydawnictwa mają zrezygnować z pudełek

Jeśli wierzyć źródłom redakcji The Digital Bits, to już w przyszłym roku będziemy świadkami smutnych ogłoszeń ze strony kilku większych wydawnictw. Mają one dotyczyć rezygnacj z dystrybucji gier wideo w pudełkach, a przynajmniej mocnego ograniczenia nośników fizycznych. Co ciekawe, oprócz wydawców do "buntu" mają dołączyć się sklepy takie jak Best Buy oraz Wal-Mart.

Już w 2018 roku analitycy branżowi tacy jak Piper Jaffray, sugerowali, że mniej więcej w 2022/2023 roku wszystkie gry dystrybuowane będą jedynie w formie cyfrowej. Użył wówczas między innymi takiego argumentu, że skoro deweloperzy i wydawcy zorientują się w końcu, że sprzedaż pudełkowa nie jest tak opłacalna jak cyfrowa, obraz gamingu mocno się zmieni. I choć jego przewidywania były trochę na wyrost, to rzeczywiście z miesiąca na miesiąc obserwujemy coraz częstsze odchodzenie od nośników fizycznych i zgodnie z doniesieniami The Digital Bits ta tendencja przybierze na sile w przyszłym roku.

Dystrybucja multimediów jest kluczowym elementem przemysłu rozrywkowego i komunikacji. Przez lata tradycyjna dystrybucja fizyczna, takie jak płyty CD, kasety wideo i DVD, dominowała na rynku. Jednak w erze cyfrowej dynamicznie zmienia się na dystrybucję cyfrową, co niesie za sobą wiele korzyści i wyzwań. Pierwszą znaczącą zmianą jest sposobność dostępu do treści. W erze cyfrowej, multimedia stają się dostępne na żądanie, co oznacza, że ​​konsumenci mogą strumieniować lub pobrać treści, kiedy tylko chcą, z dowolnego miejsca i urządzenia.

To przewraca tradycyjny model dystrybucji, w którym musieliśmy iść do sklepu lub czekać na dostawę fizycznych nośników. Jednakże, dystrybucja cyfrowa niesie ze sobą także wyzwania. Bezpośrednia konkurencja i piractwo stanowią problemy dla twórców i dystrybutorów cyfrowych treści. Dlatego ochrona praw autorskich i bezpieczeństwo treści są coraz ważniejsze. W tym wszystkim żal też kolekcjonerów, którzy w nabywaniu wydań fizycznych upatrywali swojego głównego hobby, dla którego wkrótce trzeba będzie najwyraźniej znaleźć jakiś zamiennik.

