Bill Gates po latach przyznaje, jakie sztuczki stosował, aby kontrolować czas pracy swoich pracowników

Co jakiś czas słyszy się, o tym pracownicy Elona Muska są morderczo wręcz przepracowani, gdyż sam Musk nie akceptuje w pracy żadnych półśrodków. Domyślać się jednak można, że większa liczba rekinów branży technologicznej to (delikatnie rzecz ujmując) pracusie, które także od swoich podwładnych wymagają totalnego zaangażowania. Co ciekawe, po latach przyznał się do tego sam Bill Gates, zdradzając dodatkowo, jakie techniki stosował w pierwszych latach pracy, by nadzorować czas pracy jego podwładnych.

Jak można się domyślać, fortuna Billa Gatesa, tak jak wielu rekinów branży tech, okupiona jest ciężką pracą jego podwładnych. Dziś ponoć żałuje takiego podejścia i uważa, że "odpoczynek wcale nie rozleniwia".

Okazuje się, że Gates nie był szczególnie przyjemnym szefem, przynajmniej we wczesnych latach istnienia Microsoftu. Jak przyznał podczas jednego z ostatnich przemówień do absolwentów, często zmuszał swoich pracowników do zostawamia po godzinach, oczekiwał ich obecności w biurze także w weekendy. Co prawda dziś twierdzi, że postępowanie takie było błędem, ale przyznaje, że system ów opiewał także w wypracowane sztuczki. Chociażby takie jak obserwowanie parkingu pracowniczego i zapamiętywanie tablic rejestracyjnych, by móc śledzić, kto przyszedł do biura za późno, a kto wyszedł wcześniej.

"Nie wierzyłem w wakacje. Nie wierzyłem w weekendy. Zmuszałem wszystkich wokół mnie do pracy przez długie godziny. We wczesnych dniach Microsoftu okno mojego biura wychodziło na parking więc śledziłem, kto wyszedł wcześniej, a kto się spóźnił" – przyznaje Gates. Co ciekawe, zdradził też, że podobne drakońskie metody stosował wówczas Steve Jobs - także i on nie oszczędzał swoich pracowników. Dziś Gates ponoć zmienił zdanie co do bezustannej pracy. Stwierdza, że odpoczywanie wcale nie czyni ludzi leniwymi i żałuje swojego podejścia do podwładnych. Czy szczerze? Tego nie wiadomo, na pewno jednak nie żałuje zarobionych na swych podwładnych pieniędzy.

