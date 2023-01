Bill Gates zdradził, który model smartfona służy mu jako codzienne narzędzie do pracy i rozrywki

Miliarderzy mają to do siebie, że dorobili się m.in. dlatego, iż nie byli przy tym dorabianiu się zbytnio rozrzutni. Wielu z nich, czasami jeszcze bardziej niż przeciętny Kowalski kalkuluje, czy aby nie przepłaca za dany sprzęt czy usługę. Nic więc dziwnego, że chętnie czytamy o tym, jakimi gadżetami posługuje się ten, czy inny bogacz. Wszystko to to, by móc w jak najłatwiejszy sposób (naśladując go) dokonać wyboru zakupowego. Zwłaszcza, gdy ów bogacz dorobił się m.in. na tego typu gadżetach.

Bill Gates zdradził jakim smartfonem posługuje się na co dzień. Niestety nie posłuży nam to raczej jako wskazówka zakupowa, ponieważ dostał ten model od samego producenta...

Niezależnie od tego jak głęboką mamy kieszeń zakup nowego smartfona nigdy nie jest zadaniem prostym. Wszystko dlatego, że obecnie wiele modeli tych urządzeń nie różni się od siebie niemal niczym, a jednak są bardzo różnie wycenione. Staramy się więc wybrać model możliwie doposażony o jak najniższej cenie - nawet jeśli chodzi o flagowce. Zadanie nie jest łatwe, więc niektórzy po prostu korzystają w wiedzy osób, przed którymi nowoczesne technologie nie mają żadnych tajemnic. Jedną z takich osób jest Bill Gates. Jakim więc smartfonem posługuje się na co dzień współzałożyciel Microsoftu i szósty najbogatszy człowiek na świecie?

Wczoraj na forum Reddit pojawił się wątek AMA (Ask Me Anything) właśnie z Billem Gatesem. Zapytany o to, który ze smartfonów służy mu jako podstawowe narzędzie do pracy i rozrywki odparł, iż jest to składany model Samsunga, a dokładniej Galaxy Z Fold 4. Co ciekawe, poprzednim modelem miliardera był Galaxy Z Fold 3, co wyraźnie podkreśla zamiłowanie Gatesa do składańców. Pytanie więc, dlaczego nie woli raczej korzystać z Microsoft Surface Duo 2 (i reklamować tym samym ów model)? Przyczyny nie znamy, jednak można się tylko domyślać, że Gatesowi dużo lepiej przypasował jednolity, składany ekran, niż dwa osobne panele połączone zawiasem. Zresztą nie tylko jemu.

Źródło: Reddit