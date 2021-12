Bill Gates stawia śmiałe prognozy co do metaverse – spotkania w wirtualnych biurach normą już za 2-3 lata

Przed dwoma dniami Meta (znane dotąd jako Facebook) udostępniło pierwszą wersję czegoś, co z czasem może rozwinąć się w ogromny wirtualny świat Zuckerberga. Mowa o aplikacji Horizon Worlds, która udostępnia darmowe przestrzenie do wirtualnych spotkań z (nie)znajomymi. Póki co aplikacja działa tylko na goglach Oculus Quest 2, a także tylko na terenie USA oraz Kanady. Niebawem powinna jednak dotrzeć także i do szerszej publiczności. Jak zauważa bowiem Bill Gates, metaświaty mają w sobie tak wielki potencjał, że już za 2, góra 3 lata spotkania w wirtualnych biurach staną się normą.

Przewiduję, że w ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat większość wirtualnych spotkań przejdzie z modeli dwuwymiarowych (...) w przestrzeń 3D z cyfrowymi awatarami - pisze na swoim blogu Bill Gates.

Być może zaczyna Ci się robić niedobrze na wydźwięk słowa 'metaverse'. Niestety wiele wskazuje na to, że lepiej nie będzie - o metaświatach będzie się rozprawiać już tylko coraz więcej. Temat ów podjął po raz kolejny także Bill Gates. W ostatnim ze wpisów na swoim blogu zajął się analizą mijającego "trudnego roku" oraz "powodów do optymizmu" na przyszłość. Jednym z tych powodów, według Gatesa, ma być przyspieszenie innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń wirtualnych. W rzeczonym wpisie miliarder pokusił się także o dość odważną prognozę, którą cytujemy poniżej.

"Przewiduję, że w ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat większość wirtualnych spotkań przejdzie z modeli dwuwymiarowych (...) w przestrzeń 3D z cyfrowymi awatarami". Faktycznie, czy tego chcemy czy nie, metaverse "się dzieje". Podczas gdy detale będą ewoluować w czasie, to już teraz wiadomo, że metaverse jest w zasadzie kolejną iteracją sieci, określaną czasami jako Web 3.0. Gates przyznaje, że pełne przejście do metaświata może być spowolnione ze względu na braki sprzętowe (gogle VR ma wciąż niewielki ułamek użytkowników sieci). Jednak takie planowane rozwiązania jak np. animowane awatary wygenerowane przez obraz z naszej kamerki 2D, mają na celu przyspieszenie zaadaptowania się idei metaverse wśród internautów.

Źródło: Hot Hardware