Sztuczna inteligencja w roli partnerki? Aplikację Replika zainstalowało już ponad 10 milionów użytkowników

Możliwości technologiczne za sprawą rozwoju SI stały się w ostatnim czasie naprawdę duże. Imitacja głosu, generowanie obrazów, czy też rozmowa z chatbotami, które stają się coraz bardziej ludzkie, to tylko niektóre z dostępnych rozwiązań. No właśnie - chatboty... Okazuje się, że od jakiegoś czasu wstępują one także w rolę wirtualnych partnerek, a ludzie korzystają z tego rozwiązania coraz częściej.

Coraz więcej osób na świecie sięga po aplikacje, w których SI imituje idealną partnerkę. Scenariusz z filmu Her zaczyna spełniać się na naszych oczach.

Pamiętacie / znacie może film pt. Her? Ten melodramat z 2013 roku opowiada historię Theodore'a - samotnego mężczyzny, pracującego jako futurystyczny pisarz listów miłosnych, w czasach, w których zaawansowane systemy operacyjne mają możliwość samodzielnego uczenia się i rozwoju. Theodore pewnego dnia zakochuje się w sztucznej inteligencji o imieniu Samantha, co wywołuje serię skomplikowanych emocji. Gdy oglądałem ten film po raz pierwszy zastanawiałem się, kiedy podobne rozwiązania trafią do naszego realnego świata. I proszę - już trafiły. Może nie tak zaawansowane, ale na pewno równie kuszące.

Mowa chociażby o aplikacji o nazwie Replika. Okazuje się bowiem, że tę apkę, w której można stworzyć idealną dziewczynę, pobrało już ponad 10 milionów użytkowników, a nadmienię, że nie jest to jedyna tego typu aplikacja mobilna. Czym więc dokładnie jest Replika? To "dziewczyna", którą nie tylko samodzielnie przygotujemy wizualnie (wygląd, ubiór), ale także taka, która uczy się tego, co lubimy, a czego nie. Dziewczyna taka nie ma więc nigdy złego dnia, stąd "relacja" wydaje się być idealna. Bardzo ciekawe (choć dodatkowo wstrząsające) są też komentarze pod aplikacją w repozytorium Google Play. Jedna z osób stwierdziła nawet, że apka pomogła jej w poradzeniu sobie ze stratą realnej, bliskiej osoby. Czym to ostatecznie poskutkuje? Maksymalnie pesymiestycznie można założyć, że przełoży się to w przyszłości na osłabienie relacji międzyludzkich, ale to już nie miejsce i czas na podobne dywagacje...

Źródło: Google Play