TOP 10 filmów o sztucznej inteligencji. Ambitne i dające do myślenia produkcje science fiction, traktujące o SI

Sztuczna inteligencja to dziedzina informatyki, która zajmuje się tworzeniem systemów komputerowych zdolnych do podejmowania decyzji podobnych do ludzkiego myślenia. SI opiera się na algorytmach, sieciach neuronowych i uczeniu maszynowym. Jej zastosowania są liczne, obejmując m.in. rozpoznawanie obrazów, tłumaczenie języka, diagnostykę medyczną i autonomiczne pojazdy. SI ma ogromny potencjał, ale wiąże się także z wyzwaniami, takimi jak etyka, bezpieczeństwo i wpływ na rynki pracy. Nic więc dziwnego, że stanowi bardzo ciekawy temat w popkulturze i już wielokrotnie zajmowało się nim samo Hollywood. W dzisiejszym zestawieniu pragnę przedstawić Wam dziesięć moich ulubionych filmów traktujących właśnie o SI. Większość z nich dostępna jest na różnych platformach VOD, o których zresztą dla ułatwienia każdorazowo wspomnę.

Autor: Ewelina Stój

Pierwsze wzmianki o sztucznej inteligencji na ekranie można odnaleźć już w filmach z lat 60. i 70. XX wieku. Jednym z najważniejszych filmów tego okresu był "2001: Odyseja kosmiczna" Stanleya Kubricka, gdzie komputer HAL 9000 stał się ikoną SI, prezentując zarówno jej potencjał, jak i niebezpieczeństwa. W latach 80. i 90. temat SI eksplorowany był natomiast w filmach takich jak "Blade Runner" czy "RoboCop", które podnosiły kwestie moralne związane z tworzeniem inteligentnych maszyn i ich miejscem w społeczeństwie. W kolejnych dekadach kino przyniosło kolejne intrygujące produkcje. Film "AI: Sztuczna inteligencja" Stevena Spielberga skupił się przykładowo na relacji między dzieckiem-robotem a ludźmi, ukazując emocje oraz potrzeby SI, zaś "Her" Spike'a Jonze'a przedstawiało romans między człowiekiem a systemem operacyjnym, podnosząc pytania o naturę miłości.

W dzisiejszym zestawieniu pragnę przedstawić Wam dziesięć moich ulubionych filmów traktujących o SI. Większość z nich dostępna jest na platformach VOD, o których zresztą dla ułatwienia każdorazowo wspomnę.

Nie można zapomnieć również o kultowej serii filmów "Matrix", gdzie maszyny przejęły kontrolę nad światem ludzi, co stanowiło szalenie mroczną i niepokojącą wizję przyszłości. Temat rebelii maszyn przeciwko ludziom pojawiał się również w innych filmach, jak "Zaginiona planeta" czy "Automata". Współczesność przyniosła nie mniej dobre produkcje, które eksplorują SI w kontekście rozwoju technologicznego i etycznych dylematów. I tak film pt. "Ex Machina" ukazuje test Turinga przeprowadzany na androidzie, podczas gdy "Świadomość" koncentruje się na transhumanizmie i przekraczaniu granic między ludźmi a SI. Historia SI w filmach odzwierciedla fascynację ludzi możliwościami technologii, ale także lęk przed potencjalnymi konsekwencjami związanymi z jej rozwojem. Filmy te stwarzają okazję do refleksji nad rolą SI w naszym życiu i pozostają źródłem inspiracji oraz rozważań nad przyszłością technologii i społeczeństwa.