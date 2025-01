TOP 10 Najlepszych projektów wykorzystujących algorytmy Sztucznej Inteligencji. Wśród nich Leonardo.Ai, Kaiber i inne

Wszelkie usługi i aplikacje, które opierają się na algorytmach sztucznej inteligencji od czasu wprowadzenia na rynek ChatGPT, rozwijają się wręcz w błyskawicznym tempie. Można mieć wrażenie, że codziennie na światło dzienne wychodzą coraz to nowsze projekty. W tym gąszczu informacji ciężko znaleźć coś naprawdę wartościowego. Tym bardziej że obecnie możemy natrafić na mnóstwo "szemranych usług", które z pozoru wydają się bardzo przydatne, a niejednokrotnie wydawać by się mogło nawet rewolucyjne. To zestawienie przedstawia dziesięć bardzo interesujących rozwiązań, które będą na tyle praktyczne, że z pewnością rozważymy wykorzystanie choć jednego z nich na co dzień.

Autor: Natan Faleńczyk

Sam ChatGPT nie traci ani trochę na swojej popularności, nie mówiąc już o wszystkich usługach, które są na nim oparte. Kierunek, w jakim zmierza branża, wydaje się bardzo oczywisty, nie warto więc stać z boku i biernie się temu przyglądać. Aktualne możliwości tzw. sztucznej inteligencji są całkiem pokaźne i mimo że nie jest to jeszcze produkt idealny, który zawsze okazuje się bezproblemowy, to zdecydowanie warto ułatwiać sobie życie, jeśli mamy taką możliwość. Mamy bowiem dostęp do rzeczy, o których dawniej można było tylko pomarzyć. Generowanie obrazów, materiałów wideo czy muzyki z opisów tekstowych, automatyzacja codziennych zadań oraz streszczenie tekstu, jaki właśnie czytamy, to tylko niektóre z nowych udogodnień. Rynek szybkim krokiem zmierza w kierunku rozwoju, więc teraz mamy dobry moment, aby bliżej zapoznać się ze wszystkimi funkcjonalnościami.

ChatGPT nie jest jedyną usługą, która pozwala produktywniej wykorzystywać nasz czas. Obecnie na rynku mamy ogromną ilość aplikacji, które korzystają z algorytmów SI, aby ułatwić nam życie, a nierzadko okazują się również naprawdę intrygujące.

Podejście wielu ludzi do tego tematu jest bardzo sceptyczne. Sporo osób uważa, że to, co się właśnie dzieje, to nic nadzwyczajnego, ponieważ usługi są bardzo niedopracowane i wymagają wielu kolejnych lat, aby je doszlifować. Jednak z miesiąca na miesiąc ich jakość jest coraz lepsza, a sami producenci inwestują w nie ogromne ilości pieniędzy. Nieunikniony jest więc rozwój tej dziedziny i trzeba przyznać, że następuje on coraz szybciej. Nie warto więc patrzeć na obecny stan usług przez pryzmat tego, co jeszcze jest z nimi nie tak. Sporo z nich jest bowiem jeszcze we wczesnej fazie, a już prezentuje sobą naprawdę wysoki poziom. Pozostaje nam więc tylko dać im szansę się wykazać. Czasami nawet będziemy zaskoczeni, jak sprawnie i szybko możemy wykonać określoną pracę z ich pomocą.

Cały ranking będzie więc zawierał w sobie dużą rozbieżność usług i skupi się na tych, które nie tylko wydają się bardzo ciekawe, ale też oferują sporą funkcjonalność. Ponieważ tak jak wcześniej wspomniano, nie tak trudno dać się złapać fałszywym aplikacjom, w tym zestawieniu zostaną przedstawione jedynie sprawdzone projekty, które nie będą dla nas żadnym zagrożeniem. Spora część z nich za wykorzystanie swoich wszystkich możliwości będzie wymagała od nas opłaty, jednak z powodzeniem możemy korzystać także z darmowych wersji. Zachęcam do bliższego zapoznania się z każdą z nich i przetestowanie dostępnych opcji. Zapewne całe TOP 10 nie wyczerpie tematu w całości, więc jeśli znamy jakieś ciekawe rozwiązania, to możemy rozważyć podzielenie się nimi w komentarzu.

(Leonardo.Ai + Adobe Firefly)