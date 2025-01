Windows polubi się ze smartfonami Apple iPhone jeszcze bardziej. Szybko sprawdzimy stan baterii, wiadomości i nie tylko

Od kilku lat system Windows rozwija się również pod kątem integracji ze smartfonami. Wszystko za sprawą aplikacji Łącze z telefonem (Phone Link), która jest integralną częścią nowszych wersji Windowsa 10 oraz 11. Przy jej pomocy można odbierać na komputerze połączenia ze smartfona, wysyłać wiadomości SMS lub podejrzeć zdjęcia. Microsoft wdrożył tę aplikację do Menu Start w Windowsie 11 dla Androida, a teraz dodał wsparcie dla smartfonów opartych na systemie iOS.

Wczesna wersja Windowsa 11, która dostępna jest dla uczestników programu Windows Insider, rozszerza funkcjonalność aplikacji Phone Link. Menu Start z dedykowaną zakładką pokaże nam teraz stan naszego iPhone'a, wiadomości oraz powiadomienia, a przy tym prześlemy z tego poziomu różne pliki.

Dostęp do urządzeń mobilnych z Androidem z poziomu Menu Start na Windowsie 11 został przedstawiony przez firmę Microsoft w czerwcu 2024 roku (w programie Windows Insider). Teraz nowa opcja, która zwiększa wygodę użytkowania aplikacji Phone Link, jest dostępna również dla smartfonów Apple iPhone. W Menu Start znajdziemy boczną zakładkę, z której będziemy mogli w prosty sposób skonfigurować naszego smartfona z Androidem lub iOS. Posiadając iPhone'a będziemy już w stanie szybko podejrzeć jego stan akumulatora i łączności, a także zyskamy dostęp do wiadomości, połączeń i ostatnich zdarzeń.

Ponadto możliwe stało się udostępnianie plików z komputera z Windowsem 11 na wspomniane smartfony bezpośrednio z dodatkowej sekcji w Menu Start - poprzez dedykowany przycisk. Jeśli chcemy skorzystać z omawianych nowości, to musimy dołączyć do programu Windows Insider i zainstalować Windowsa 11 Insider Preview: Build 4805 i nowsze (kanał Beta) lub co najmniej kompilacja 26120.3000 (kanał Dev). Wymagana jest aplikacja Phone Link przynajmniej w wersji 1.24121.30.0. Musimy być też zalogowani przy użyciu konta Microsoft, a nasz komputer musi obsługiwać technologię Bluetooth LE.

Źródło: Microsoft, Apple