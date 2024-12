SuperMSConfig: wyłącz zbędne usługi i funkcje Windows. Krótki poradnik

Windows to najpopularniejszy system operacyjny na świecie i mimo że ma sporo wad, to mnóstwo ludzi jest do niego po prostu przyzwyczajonych i nie czuje potrzeby lub nie ma motywacji do przesiadki na coś innego. Nie oznacza to jednak, że nie da się poprawić jakości i komfortu korzystania z tego systemu. Sposobów na to jest mnóstwo, od odchudzania całego systemu, poprzez używanie odpowiednich narzędzi, aż do zmiany wyglądu i znacznie więcej. Ja tym razem chcę zaproponować program, którego największa wartość tkwi w zmianie ustawień Windows oraz uruchamianiu lub wyłączaniu jego funkcji. Wydaje się, że to coś prostego i niegodnego uwagi, ale w praktyce takie zmiany mogą mieć potężny wpływ na wygodę używania komputera. Oto program SuperMSConfig.

Autor: Tomasz Duda

Zapewne wielu z Was kojarzy niewielkie narzędzie wbudowane w Windows, o nazwie MSConfig. Może ono pomóc w rozwiązaniu problemów z rozruchem systemu, włączaniem i wyłączaniem usług, uruchamianiem niektórych funkcji itp. Jednak korzystanie z niego nie jest intuicyjne, a dla osób mniej doświadczonych w temacie może być po prostu trudne i powodować nowe problemy, jeśli ktoś przez przypadek dezaktywuje wszystkie usługi w systemie operacyjnym. I tutaj właśnie na scenę wchodzi SuperMSConfig, dający sporo możliwości, przy zachowaniu prostoty i dość niskiego poziomu ryzyka. Oto dlaczego warto z niego korzystać.

SuperMSConfig daje szybki i wygodny dostęp do funkcji, usług i opcji, które często rozsiane są po całym systemie i niekiedy trudno je znaleźć. Pozwala jednak usunąć zbędne aplikacje, wyłączyć telemetrię i reklamy, poprawić bezpieczeństwo, a nawet polepszyć szybkość działania Windows.

Po pierwsze: jego interfejs jest o wiele bardziej przejrzysty i łatwiejszy w obsłudze. Po drugie: nie wyświetla wszystkich usług systemowych, więc o wiele trudniej jest coś krytycznie zepsuć. Po trzecie: aplikacja wyświetla krótkie informacje o konkretnych opcjach, co też ułatwia wyłączenie tylko tych niepotrzebnych. Po czwarte: funkcje i usługi są podzielone na odrębne działy, w każdym z nich program wyświetla czy jakieś elementy są niewłaściwe (i ile ich jest) oraz pozwala jednym kliknięciem skorygować te ustawienia. Dotyczy to zresztą nie tylko funkcji i usług, ale też zbędnych aplikacji systemowych (w tym gier), których jest sporo w Windowsie, zwłaszcza jeśli ktoś ich nie usuwał po instalacji. Słowem: SuperMSConfig pozwala szybko i skutecznie pozbyć się rzeczy zbędnych, a pozostawić te, które są użytkownikowi potrzebne. Wciąż jednak warto pamiętać o zachowaniu umiaru i sprawdzeniu co do czego służy, żeby uniknąć niemiłych niespodzianek. Zapraszam do krótkiego poradnika pokazującego, co ten program oferuje.

SuperMSConfig - usuwanie zbędnych aplikacji, poprawa prywatności, przyspieszanie,

Na początku warto zaznaczyć, że SuperMSConfig nie działa na jakiejś magicznej zasadzie i nie daje dostępu do rzeczy, których nie można nigdzie znaleźć. Rzecz jasna większość, jeśli nie wszystkie czynności, jakie wykonuje, są dostępne na różne sposoby i w różnych miejscach systemu. Jednak to narzędzie daje do nich dostęp szybciej, łatwiej, bez poświęcania czasu na szukanie w przeróżnych zakamarkach i przede wszystkim nie wymaga wiedzy o tym, gdzie to znaleźć. SuperMSConfig można pobrać za darmo ze znanego i popularnego serwisu GitHub. Nie jest niestety przetłumaczony obecnie na język polski, ale dostępny jest j. angielski, plus jego obsługa jest bardzo intuicyjna. Po pobraniu skompresowanej paczki trzeba ją rozpakować, a następnie uruchomić plik SuperMSConfig.exe jako administrator.

Pojawi się okno programu, w którym na samym dole widać menu. Po jego rozwinięciu zobaczysz kategorie, na które zostały podzielone funkcje, ustawienia i aplikacje. Wśród nich jest: Ad Experience (powiązane z reklamami w Windows), Personalization (wygląd / interfejs), Intelligent Features (funkcje związane z AI), Privacy (prywatność, w tym wyłączanie telemetrii i dostępu do aplikacji oraz lokalizacji), Security (kwestie związane z bezpieczeństwem), Services (włączanie lub wyłączanie usług), App Management (usuwanie zbędnych aplikacji wbudowanych w Windows), Startup (wyłączanie programów i usług z autostartu), System (zmiana opcji systemowych w rejestrze), Edge Settings (zmiana ustawień przeglądarki internetowej Edge), Gaming Experience (drobne optymalizacje powiązane z graniem).

Po wybraniu konkretnej kategorii należy kliknąć przycisk “Check” tuż obok wspomnianego rozwijanego menu. Wtedy program SuperMSConfig sprawdzi, co potencjalnie jest nie tak, jak trzeba w danej grupie ustawień i wyświetli listę. Pozycje białe są prawidłowe, pomarańczowe są nieskonfigurowane (z różnych przyczyn, np. brak jakiejś aplikacji lub usługi), a czerwone są nieprawidłowe. Chcę jednak wyraźnie podkreślić, że przez ich zmianą (lub inaczej naprawą), warto wszystko przejrzeć i ewentualnie odznaczyć te, których jednak nie chcesz zmieniać. Oczywiście możesz polegać też na propozycjach od samej aplikacji, która standardowo będzie starała się zmienić wszystko tak, jak według niej (a właściwie według twórcy / programisty) powinno to wyglądać. Na dole okna można zaznaczyć pole “Show only bad config”, dzięki któremu widzisz wyłącznie nieprawidłowe (czerwone) pozycje, zalecane do naprawy.

Gdy już masz pewność, że wszystko jest zaznaczone prawidłowo, to na dole okna klikasz w przycisk “Fix”, czyli napraw. W zależności od tego, w jakiej kategorii się znajdujesz, część zmian wprowadzana jest natychmiast (np. zmiana położenia przycisków na dolnym pasku ze środka na lewą stronę), a inne mogą wymagać wylogowania lub restartu komputera. Warto też podkreślić to, że niektórych zmian nie da się cofnąć w tym programie. Przykładowo jeśli usuniesz wbudowane w Windows 11 śmieciowe aplikacje i gry, to ta apka już ich nie przywróci. Dotyczy to też niektórych innych zmian. U mnie SuperMSConfig wykrył kilkanaście nieprawidłowości, a po usunięciu (naprawieniu) wszystkich i restarcie, komputer działał prawidłowo. Nie zauważyłem żadnych problemów. Mam jednak znajomego, który też korzysta z tej aplikacji na kilku komputerach i twierdził, że na jednym z nich po wykonaniu wszystkich napraw, laptop przestał wyświetlać menu Start po naciśnięciu przycisku na klawiaturze (naciśnięcie kursorem w systemie działało). Innymi słowy: warto podchodzić do tych zmian ostrożnie.

Nie ma większego sensu wymieniać tutaj całej listy opcji, które zmienia to narzędzie, bo byłyby ich dziesiątki, albo nawet setki. Jednak da się wyłączyć, reklamy, sugestie, podstawową telemetrię, dostosować menu Start i pasek zadań, wyłączyć np. dostęp aplikacji do e-maili lub wiadomości, dezaktywować automatyczne uruchamianie nośników USB, wyłączyć stare SMBv1 i Host Skryptów systemu Windows, przełączyć do trybu manualnego dziesiątki usług, odinstalować Candy Crush Saga oraz wiele innych gier i aplikacji, dezaktywować aplikacje działające w tle, ukryć niektóre pliki (i tym samym przyspieszyć Eksplorator), aktywować SuperFetch, wyłączyć ochronę opartą na wirtualizacji i wykonać mnóstwo innych zmian.

Zasadniczo całość może mieć wpływ zarówno na prywatność, bezpieczeństwo, szybkość działania systemu, wygodę obsługi, wygląd, jak również do pewnego stopnia wydajność podczas grania, szczególnie na trochę słabszych komputerach. Rzecz jasna nie trzeba wyłączać wszystkiego. W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że aplikacja obsługuje też wtyczki, które dodać naciskając "+" na dole okna. Domyślne wtyczki są dostępne pod kolorowym przyciskiem po lewej stronie od menu z kategoriami. Jest tam m.in. Clippy Companion, w którym można np. wpisać polecenie "install", a on podpowie jaki program może szybko zainstalować. Ja wpisałem "install vivaldi" i po dosłownie kilkunastu sekundach miałem w systemie zainstalowaną przeglądarkę Vivaldi.