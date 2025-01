Windows 11 otrzyma nowe okno w menu Start. Wersja 24H2 i obsługa WiFi 7 na razie tylko dla notebooków Copilot+

Od czasu wprowadzenia sztucznej inteligencji do systemu Windows 11 i powstania certyfikatu Copilot+, Microsoft postanowił faworyzować urządzenia z tym oznaczeniem. To one jako pierwsze otrzymują nowe funkcje AI, a teraz zyskały czasową wyłączność na nową wersję systemu 24H2, która wprowadza wsparcie dla łączności bezprzewodowej w standardzie WiFi 7. Firma z Redmond planuje również wprowadzić nowe okno w menu Start dedykowane aplikacji "Łącze z telefonem".

Microsoft postanowił udostępnić najnowszą aktualizację Windows 11 w wersji 24H2 w formie czasowej wyłączności dla notebooków z certyfikatem Copilot+, a wraz z nią wsparcie dla standardu WiFi 7. Do systemu trafić ma też nowe okno w menu start dedykowane aplikacji "Łącze z telefonem".

Standard WiFi 7 był obecny w płytach głównych jeszcze przed oficjalną standaryzacją nowego rozwiązania. Obecnie na rynku pojawiają się urządzenia sieciowe korzystające z nowej wersji łączności bezprzewodowej. Jednakże Microsoft, pomimo informacji dostępnych przy sterownikach do kart sieciowych, dopiero teraz wprowadza obsługę WiFi 7 w nowej wersji systemu 24H2. Aktualizacja Windows 11 jest jednak tymczasowo zarezerwowana dla notebooków z certyfikatem Copilot+. Oznacza to, że mimo spełnienia wszystkich wymogów sprzętowych, użytkownicy będą ograniczeni do starszego standardu WiFi 6E aż do jesieni tego roku, kiedy to udostępniona zostanie wersja dla pozostałych komputerów i laptopów.

Microsoft postanowił usunąć skrót klawiszowy Win + C, który otwierał Copilota, w najnowszych wersjach systemu. Aby szybko włączyć funkcjonalność AI, będziemy musieli skorzystać z nowego przycisku na klawiaturze. Warto wspomnieć, że w wersji beta dla testerów udostępniono nowe okno w menu start dedykowane aplikacji "Łącze z telefonem". Będzie ono zawierało krótkie informacje o telefonie oraz łącza szybkiego dostępu, takie jak kontakty, rejestr połączeń i zdjęcia. Microsoft również wspomniał o poprawkach błędów. Na przykład kompilacja dla systemów z procesorami ARM od teraz powinna w pełni współpracować z drukarkami. Choć z niezałatanych błędów należy wymienić te w aktualizacjach KB5036979 i KB5037768 systemu Windows 10 powodujących, że zamiast okna kontekstowego otwiera się opcja "Otwórz za pomocą" w aplikacjach takich jak Outlook, Teams i innych częściach systemu operacyjnego. Microsoft już pracuje nad poprawką i planuje udostępnić ją w przyszłej łatce systemowej.

Źródło: Neowin