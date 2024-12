Windows 11 na razie bez kontrowersyjnej funkcji Recall. Microsoft postanowił wstrzymać się z jej udostępnieniem

Microsoft niedawno przedstawił nowe funkcje AI, które będą dostępne na komputerach Copilot+ z systemem operacyjnym Windows 11. Najwięcej kontrowersji wywołała opcja Recall, która co kilka sekund automatycznie zapisuje zrzuty ekranu z działań użytkownika wraz z odpowiednim opisem. Wątpliwości budzi zwłaszcza kwestia bezpieczeństwa danych. Wygląda na to, że Microsoft jest świadomy problemów, ponieważ wstrzymał się z udostępnieniem funkcji.

Funkcja Recall nie trafi na razie do komputerów Copilot+. Firma Microsoft zdecydowała się wstrzymać z jej udostępnieniem do czasu rozwiązania najbardziej palących problemów.

Firma Microsoft nie od dzisiaj ma problemy z kwestią poszanowania prywatności. Wątpliwości tej natury dotyczyły w przeszłości między innymi przeglądarki Edge, jednak funkcja Recall to zupełnie nowa kategoria zagrożeń. Na szczęście firma z Redmond postanowiła zmienić swoją decyzję, co do szybkiego udostępnienia funkcji wszystkim zainteresowanym. Okazuje się, że nie trafi ona do pierwszej partii komputerów Copilot+. Ich debiut rynkowy przewidziany jest na 18 czerwca bieżącego roku. Recall w formie wczesnej wersji będzie początkowo dostępny tylko w programie Windows Insider, ale stanie się to dopiero w perspektywie kilku następnych tygodni. Na wszystkie komputery Copilot+ funkcja trafi w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Microsoft może mieć olbrzymie problemy z powodu wprowadzenia opcji Recall do Windowsa 11. Brytyjskie organy publiczne wszczęły dochodzenie, które ma na celu zbadanie, czy funkcja ta w odpowiedni sposób zabezpiecza prywatność i dane użytkowników. Przedstawiciele tamtejszego Biura Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner's Office) mówią koszmarze, który może ona rodzić w kontekście poszanowania prywatności. Nie wiadomo, czy decyzja Microsoftu o wstrzymaniu udostępnienia Recall ma jakiś związek z dochodzeniem. Jednym z powodów były jednak na pewno luki bezpieczeństwa, które wykrył niedawno badacz Kevin Beaumont.

