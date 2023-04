Microsoft Edge przesyła prawie każdą odwiedzoną stronę do Bing. Microsoft prowadzi dochodzenie w sprawie naruszenia prywatności

"Pokaż sugestie dotyczące twórców, których mogę obserwować w przeglądarce Microsoft Edge" - ta opcja w ustawieniach jest dosyć ciekawym rozwiązaniem, ponieważ pozwala śledzić aktywność twórcy, nawet gdy nie jesteśmy jego subskrybentem w danym serwisie. Przykładowo, zamiast sprawdzać nowe filmy twórcy w YouTube, możemy to zrobić w dedykowanym panelu przeglądarki Edge. Oczywiście nadal możemy subskrybować go na stronie, ale dzięki funkcji Edge nie musimy być nawet zalogowani na konto YouTube.

W najnowszej wersji Edge wprowadzono zmianę w zachowaniu funkcji "Pokaż sugestie dotyczące twórców, których mogę obserwować w przeglądarce Microsoft Edge". Za każdym razem, gdy odwiedzana jest witryna sieci Web, przeglądarka przesyła pełny adres URL strony do domeny bingapis.com.

W najnowszej wersji Microsoft Edge 112.0.1722.34 wprowadzono zmianę w zachowaniu tej opcjonalnej, ale domyślnie włączonej funkcji prywatności. W poprzednich wersjach ta funkcja dotyczy tylko małego podzbioru stron internetowych - jak wspomniany wyżej Youtube czy Pinterest. Wydaje się, że Microsoft odblokował tę funkcję, aby nie była już ograniczona tylko do kilku witryn. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest witryna sieci Web, przeglądarka Edge przesyła pełny adres URL strony do domeny bingapis.com.

"Jesteśmy świadomi raportów, badamy i podejmiemy odpowiednie działania w celu rozwiązania wszelkich problemów" - mówi Caitlin Roulston, dyrektor ds. Komunikacji w Microsoft, w oświadczeniu dla The Verge. Microsoft nie wyjaśnił jeszcze, dlaczego adresy URL są wysyłane do usługi bingapis.com ani jak Edge został skonfigurowany do wysyłania prawie wszystkich odwiedzanych witryn do Bing. Dopóki firma Microsoft nie zakończy dochodzenia i prawdopodobnie nie załata tego problemu, zaleca się wyłączenie funkcji obserwowania twórców w przeglądarce Microsoft Edge.

