Adobe Acrobat zostanie zintegrowany z Microsoft Edge dla wszystkich użytkowników systemów Windows 10 i 11

Przeglądarka Microsoft Edge nie miała łatwego startu. Pierwsza wersja, o nazwie kodowej Spartan, była tworzona z myślą o systemie Windows 10 i miała zastąpić Internet Explorera. Nie odniosła sukcesu, z zaledwie dwuprocentowym udziałem w rynku. W grudniu 2018 roku podano informację o dużych zmianach w przeglądarce Edge, największą sensacją była zapowiedź wykorzystania kodu pochodzącego z Chromium. Obecnie szykuje się kolejna taka zmiana.

Microsoft zastępuje istniejącą przeglądarkę PDF Edge przeglądarką Adobe Acrobat. PDF od Adobe zintegruje się z Edge już w marcu 2023 r.

Podobnie jak jego rywale, przeglądarka Microsoft Edge ma wbudowany czytnik PDF. Po kliknięciu łącza PDF zostanie otwarta karta z dokumentem, który można czytać, przeszukiwać i dodawać adnotacje. W ogłoszeniu na swojej stronie internetowej Microsoft pisze, że zastępuje istniejącą przeglądarkę PDF Edge przeglądarką Adobe Acrobat. Jak czytamy w zapowiedzi: "Obie firmy wspólnie aktualizują doświadczenie PDF i wartość, której użytkownicy oczekują od Microsoft Edge, zasilając wbudowany czytnik PDF silnikiem Adobe Acrobat PDF. Zapewni to użytkownikom wyjątkowe wrażenia z korzystania z PDF, które obejmują większą wierność, dokładniejsze kolory i grafikę, lepszą wydajność, silne zabezpieczenia obsługi PDF i większą dostępność — w tym lepsze zaznaczanie tekstu i narrację przy czytaniu na głos. Możliwości te będą nadal bezpłatne."

Użytkownicy którzy chcą bardziej zaawansowanych funkcji do obsługi cyfrowych dokumentów — takich jak możliwości edytowania tekstu i obrazów, konwertowania PDF do innych formatów plików i łączenia plików — mogą wykupić subskrypcję Adobe Acrobat, która zapewnia dostęp do tych funkcji w każdym miejscu, w tym bezpośrednio w Microsoft Edge poprzez rozszerzenie przeglądarki. W przypadku użytkowników domowych systemów Windows 10 i 11, PDF od Adobe zintegruje się z Edge już w marcu 2023 r. Dla organizacji przejście na wbudowany czytnik plików PDF Microsoft Edge z silnikiem renderowania Adobe Acrobat PDF będzie odbywać się etapami. Dotychczasowe rozwiązanie Microsoft Edge PDF ma zostać usunięte w marcu 2024 r.

Źródło: Microsoft