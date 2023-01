Microsoft Edge Phoenix - nowa wersja przeglądarki w przygotowaniu. Czy można oczekiwać konkretnych zmian?

Microsoft Edge nie należy z pewnością do grona najpopularniejszych przeglądarek dostępnych na rynku. Jej udział szacuje się na poziomie około 4%. Korporacja nie ustaje jednak w wysiłkach mających na celu ciągłe ulepszanie swojej aplikacji. Według najnowszych doniesień, Microsoft pracuje nad jej liftingiem. Choć nie będą to zmiany rewolucyjne, to mogą uprzyjemnić pracę osób korzystających z przeglądarki firmy z Redmond.

Microsoft przygotowuje nową wersję przeglądarki Edge. Aktualizacja ma nazwę kodową "Phoenix" i skupia się na odświeżeniu interfejsu oraz wprowadzeniu kilku ciekawych ulepszeń.

Jak donosi serwis Windows Central, nowa wersja przeglądarki, o nazwie kodowej "Phoenix", ma wprowadzić kilka ciekawych zmian. Przede wszystkim zmodyfikowany zostanie interfejs użytkownika. Nowy UI będzie bardziej spójny z wizją, którą prezentuje system Windows 11. Dotychczasowa wersja Edge swoim charakterem bardziej przypomina bowiem poprzednią edycję "okienek". Karty, w których otwierane są strony, staną się bardziej zaokrąglone. Modyfikacji poddane zostaną także inne elementy interfejsu, przybliżając go do stylu charakterystycznego dla najnowszej wersji systemu operacyjnego firmy z Redmond.

Od pewnego czasu testowana jest także funkcja pozwalająca wyświetlić dwie strony internetowe w obrębie jednej karty. Rozwiązanie to spodoba się użytkownikom, którzy chcieliby mieć możliwość łatwego porównywania treści z różnych stron, bez konieczności otwierania ich w oddzielnych oknach przeglądarki. Nie bez znaczenia jest także generowana w ten sposób oszczędność miejsca na pulpicie, ponieważ dzięki tej funkcji nie dochodzi do duplikowania paska adresu i ikonek nawigacyjnych. Planowane są także inne zmiany. Pogłębiona ma zostać integracja przeglądarki z funkcjami systemu Windows. Menadżer haseł zostanie scalony z pozostałą częścią systemu, a dokładna konfiguracja przeglądarki ma się odbywać już podczas pierwszego uruchomienia Windowsa. Dodana ponadto zostanie nowa zakładka pozwalająca wyświetlić statystyki użytkowania aplikacji.

Choć nie są to zmiany rewolucyjne, to wyraźnie widać, że firma Microsoft, wbrew trendom rynkowym, nie rezygnuje z rozwoju swojej przeglądarki. Część z tych funkcji zapewne znajdzie swoich zwolenników. Można jednak przypuszczać, że większość użytkowników pozostanie wierna bardziej popularnym aplikacjom służącym do przeglądania Internetu. Na tę chwilę nie jest pewne, czy powyższe zmiany zostaną wprowadzone w jednej, zbiorczej aktualizacji, czy też firma Microsoft zdecyduje się udostępniać je stopniowo.

Źródło: Windows Central