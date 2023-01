Microsoft opublikował najnowsze wyniki finansowe. Przychody z segmentu komputerów osobistych mocno w dół

Microsoft opublikował wyniki finansowe za drugi kwartał roku fiskalnego 2023. Choć firma z Redmond pozostaje w ogólnym rozrachunku na wyraźnym plusie, to znaczący spadek przychodów odnotował segment komputerów osobistych, obejmujący między innymi dział Xboksa. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać między innymi w zmianie ogólnej koniunktury światowej i związanego z tym spowolnienia na rynku PC.

Microsoft odnotował w drugim kwartale 2023 roku fiskalnego przychody na poziomie 52,7 mld dolarów, co daje zysk netto w wysokości 16,4 mld dolarów. Duży spadek odnotował jednak segment komputerów osobistych.

Według najnowszych wyników finansowych, w drugim kwartale omawianego roku fiskalnego, amerykańska korporacja osiągnęła przychody na poziomie 52,7 miliarda dolarów. Stanowi to 2% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Zysk netto wyniósł 16,4 miliarda i choć może się to wydawać kwotą znaczącą, to nastąpił tutaj spadek o 12%. Nie wszystkie segmenty Microsoftu zanotowały jednak słabsze wyniki. Za wyhamowanie zysków amerykańskiej korporacji odpowiada głównie obszar komputerów osobistych, w skład którego wchodzi między innymi dział gamingowy.

Zyski w ostatnim kwartale napędzały zwłaszcza inteligentne usługi chmurowe. Przychody w tym segmencie sięgnęły 21,5 mld dolarów i był to wynik aż o 18% lepszy w porównaniu z podobnym okresem w poprzednim roku. Obszar ten obejmuje głównie produkty serwerowe i zaawansowane usługi chmurowe, takie jak Microsoft Azure. Wzrost o 7% odnotował również segment obejmujący usługi powiązane produktywnością i biznesem, w skład którego wchodzi między innymi pakiet Microsoft Office dla firm i użytkowników indywidualnych, portal LinkedIn oraz niektóre rozwiązania chmurowe, takie jak Microsoft Dynamics 365. Przekłada się to na przychody w wysokości 17 mld dolarów.

Jako jedyny ucierpiał segment komputerów osobistych. Choć przyniósł przychody na poziomie 14,2 mld dolarów, to są one niższe aż o 19% rok do roku. Na wynik ten złożyły się głównie mniejsze przychody ze sprzedaży licencji OEM na systemy z rodziny Windows oraz gorsza sprzedaż sprzętu produkcji amerykańskiej korporacji. Spadki w obu tych przypadkach wyniosły aż 39%. Sam dział gamingowy Microsoftu odnotował spadek przychodów na poziomie 13%. W obszarze tym znajdują się zarówno usługi powiązane z Xboksem (chociażby Xbox Game Pass), jak i przychody ze sprzedaży samych konsol.

Choć Microsoft nadal odnotowuje pokaźne zyski, to na przykładzie ostatnich wyników finansowych łatwo zauważyć spowolnienie rynku komputerów osobistych. Część z tych problemów (zwłaszcza obejmujących dział gamingowy), można łatwo wytłumaczyć. W kwartale, który obejmują opublikowane wyniki finansowe, brak było większych premier gier Microsoftu. Przełożyło się to z pewnością na wyniki tego działu. Trochę trudniej jest wyjaśnić spadek sprzedaży nowego sprzętu, a co za tym idzie także licencji OEM na system Windows. Prawdopodobnie jest to spowodowane niepewną sytuacją gospodarczą na świecie. Konsumenci, spodziewając się kryzysu, postanowili odłożyć część wydatków na przyszłość.

Warto przypomnieć, że Microsoft niedawno ogłosił pokaźne zwolnienia, które, jak można przypuszczać, są powiązane z gorszymi wynikami finansowymi. Objęły one także studia tworzące gry. Całej sytuacji nie pomagają także zawirowania dotyczące przejęcia Activision Blizzard. Można zakładać, że w przypadku pomyślnego sfinalizowania procesu, przychody z tej spółki będą miały istotne znaczenie dla przyszłych wyników finansowych działu gamingowego amerykańskiej korporacji. Otwartym pozostaje, jak w obecnej rzeczywistości gospodarczej będą sobie radziły pozostałe segmenty Microsoftu.

Źródło: Microsoft, WCCFTech