Warhammer 40,000: Space Marine 3 - twórcy zaskoczyli i zapowiedzieli kontynuację bardzo udanej części

Triumf Saber Interactive nie okazał się bynajmniej tymczasowy. Zespół szybko wyeksponował rozpiskę przedstawiającą rozwój drugiej części Warhammer 40,000: Space Marine, która jak na razie jest konsekwentnie realizowana. I nawet jeśli nie każda aktualizacja stanowi strzał w dziesiątkę, w ogólnym rozrachunku wszystko zdaje się zmierzać we właściwym kierunku. Na tyle, że już teraz pojawiły się bardzo ciekawe informacje o nowej odsłonie.

Focus Entertainment wraz z Saber Interactive niespodziewanie ogłosili, że powstanie Warhammer 40,000: Space Marine 3.

Co prawda niedługo po premierze deweloperzy już napomknęli o teoretycznej możliwości wypuszczenia nie tyle rozszerzeń, co wręcz pełnoprawnej kontynuacji, ale chyba mało kto spodziewał się, że dojdzie do tego już teraz. I być może sami zainteresowani nie mieli do niedawna pewności, kiedy (a być może nawet: czy). Ruch ten jednak nie powinien dziwić - ostatnie oficjalne doniesienia mówią o pięciu milionach sprzedanych egzemplarzy Warhammer 40,000: Space Marine 2 w niespełna trzy miesiące. Takie fakty otwierają wiele dróg.

Tym samym ogłoszono, że Focus Entertainment i Saber Interactive (niezmiennie ściśle współpracując z Games Workshop) rozpoczęli prace nad Warhammer 40,000: Space Marine 3. Możemy spodziewać się nowej kampanii, rozgrywki wieloosobowej i wielu różnych innowacji, w tym widowiskowych bitew na jeszcze większą skalę. Pierwsze konkrety otrzymamy, gdy studio będzie na to gotowe, a na razie graczy czeka wiele nadchodzących nowości związanych z częścią drugą. Kto wie, może w międzyczasie wejdzie jakieś DLC...?

