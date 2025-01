Warhammer 40,000: Space Marine 2 - ujawniono szczegóły kolejnej darmowej aktualizacji. Nowa mapa, przeciwnik i wiele innych

2024 rok nie dorównał poprzedniemu pod katem udanych tytułów, obfitując przy tym w wiele sromotnych porażek - w tym choćby Concord, być może największą klęskę w historii branży, jeżeli chodzi o stosunek budżetu do efektów. Ale po drugiej stronie znajdziemy kilka naprawdę udanych gier - w tym takich, które potencjalnie starczą nam na lata. Warhammer 40,000: Space Marine 2 nie tylko odniosło premierowy sukces, ale otrzymuje regularne rozszerzenia.

Już w przyszłym miesiącu Warhammer 40,000: Space Marine 2 zostanie wzbogacony o zawartość aktualizacji 6.0, wprowadzającego między innymi kolejną mapę, groźnego wroga i kolejne skórki.

Saber Interactive kontynuuje swoją politykę wypuszczania solidnych darmowych update'ów (plus płatne elementy, ale tylko jako dodatki kosmetyczne), co w istocie jest dziś dość wyróżniającym się ruchem. Po ostatniej większej aktualizacji z końcówki ubiegłego roku pora na kolejną. Wkrótce w Warhammer 40,000: Space Marine 2 przyjedzie nam na przykład powalczyć na nowej mapie - Tomb. Znajdujący się pod powierzchnią planety Demerium, klaustrofobiczny teren z licznymi wąskimi przejściami i przerażającymi elementami cmentarzysk Nekronów, ale kilka fragmentów poziomu pozostawia miejsce na walkę na dystans.

Co więcej, do PvE dołączy Biovore - kolejne straszydło Tyranidów, zabójcze zarówno na krótkim, jak i dłuższym dystansie. Szczególnie należy zwracać uwagę na pozostawiane przez niego organiczne miny, mogące zadawać spore obrażenia. Dla klasy Snajpera przygotowano niespodziankę: Czempiona Salamandr, jednego z najbardziej uznawanych zakonów Imperium, wraz z personalizowaną snajperką. Do walki dołączyć też mogą członkowie Raven Guard ze specjalnym, "dziobowym" hełmem. Z innych dodatków, pojawi się Datavault, baza danych z różnymi informacjami związanymi z grą i kosmetycznymi nagrodami - do odblokowania za walutę zdobywaną poprzez wykonywanie konkretnych misji. Poprawie mają ulec także perki oraz dojdzie z dawna wyczekiwana opcja regulacji pola widzenia (suwak FOV).

Źródło: Focus Entertainment