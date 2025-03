Warhammer 40,000: Space Marine 2 otrzymał aktualizację 5.0. Nowa misja, wyczekiwany pancerz Dark Angels i poprawki

Saber Interactive to niewątpliwie jedni z największych zwycięzców mijających już 12 miesięcy. Studio nie wypuściło jak dotąd żadnego wielce zasłużonego tytułu, więc ich przejęcie serii od weteranów z Relic mogło budzić pewne wątpliwości. Zwłaszcza, gdy w grę weszły różnego rodzaju opóźnienia. Ostatecznie jednak premiera okazała się sukcesem, do tego deweloperzy bardzo uczciwie podchodzą do graczy pod kątem regularnie wprowadzanych update'ów.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 dostał właśnie patch 5.0. Dodaje on wiele nowych elementów, w tym Operację, poprawki i wsparcie dla PS5 Pro.

Już poprzednia aktualizacja dodała co najmniej kilka ważnych aspektów - w tym bardzo ciekawą misję w trybie Operacji z gigantycznym bossem w ramach finału. Saber Interactive idzie za ciosem i tuż przed świątecznym okresem dodaje update 5.0. Pochwalono się oczywiście 5 milionami grających, dziękując przy tym graczom, a także przypomniano, że Titus pojawia się także w Secret Level, nowym serialu od Prime Video. Ale najważniejszy był rzecz jasna sam patch. Z wizualnych kwestii, zawitał chociażby z dawna proszony pancerz zakonu Dark Angels (różne wariacje), a wraz z nim stylizacja do Auto Bolt Rifle, Plasma Pistol i Power Sword.

Rozegramy także kolejną Operację. Nazywa się Obelisk i w ramach niej docieramy do Demerium, by zakłócić urządzenie Aurory. Akcja misji rozgrywa się równolegle do finałowych aktów kampanii gry. Na drodze staje nam nowy, potężny wróg: Tzaangor Enlightened (Majoris). Zapewnione zostanie wsparcie Frame Generation wraz z DLSS i FSR 3.1, nie zapomniano również o uwzględnieniu PS5 Pro. Tryb jakości zapewni nam od 1080p do 4K w 30 klatkach na sekundę, a wydajności - 1080p do 1440p (przy zastosowaniu PSSR: 4K) w 60 klatkach na sekundę.

