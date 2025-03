Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na grudzień 2024 r. Wśród premier Ukryty poziom, Uległość i Czerwona dziewica

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam ono w tym miesiącu?

Co przyniesie grudzień 2024 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. Był sobie kot, Twoja wina, Uległość, Czerwona dziewica oraz Ukryty poziom – animowany cykl będący hołdem dla graczy.

Był sobie kot (10 Lives)

Rozpieszczony kocur Beckett traci swoje dziewiąte życie, ale dostaje od Stwórcy niezwykłą szansę. Powraca na ziemię w serii zwariowanych wcieleń – od papugi, przez karalucha, po psa – by nauczyć się wdzięczności, przyjaźni i miłości. Na swojej drodze zmierzy się z szalonym naukowcem, próbując odkryć, co znaczy być najlepszą wersją siebie. Występują: Mo Gilligan, Simone Ashley, Sophie Okonedo, Zayn Malik, Dylan Llewellyn

Mo Gilligan, Simone Ashley, Sophie Okonedo, Zayn Malik, Dylan Llewellyn Światowa data premiery: 20 stycznia 2024 roku

20 stycznia 2024 roku W Prime Video od: 1 grudnia 2024 roku

1 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: 10 Lives

10 Lives Gatunek: Animacja, Komedia

Animacja, Komedia Kraj produkcji: Wielka Brytania, Kanada

Wielka Brytania, Kanada Ocena na portalu IMDb: 5,9/10 (1,4 tys. ocen)

5,9/10 (1,4 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,3/10 (805 ocen)

6,3/10 (805 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 67% / 76%

Uległość (Subservience)

W niedalekiej przyszłości młody ojciec, zmęczony codziennymi obowiązkami, sięga po pomoc androidki wyposażonej w sztuczną inteligencję. Początkowo doskonała asystentka, z czasem zaczyna przejawiać mroczne intencje, szczególnie po powrocie jego żony. W rolach głównych odnajdziemy Megan Fox znaną z roli Mikaeli Banes w filmach z serii Transformers oraz Michele Morrone znanego z roli Massimo Torricelli'ego w filmie 365 dni. Występują: Megan Fox, Michele Morrone, Madeline Zima, Atanas Srebrev, Kate Nichols

Megan Fox, Michele Morrone, Madeline Zima, Atanas Srebrev, Kate Nichols Światowa data premiery: 29 sierpnia 2024 roku

29 sierpnia 2024 roku W Prime Video od: 1 grudnia 2024 roku

1 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: Subservience

Subservience Gatunek: Sci-Fi, Thriller

Sci-Fi, Thriller Kraj produkcji: USA, Bułgaria

USA, Bułgaria Ocena na portalu IMDb: 5,2/10 (9 tys. ocen)

5,2/10 (9 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 5,1/10 (1,1 tys. ocen)

5,1/10 (1,1 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 48% / 56%

Czerwona dziewica (The Red Virgin)

Film oparty na prawdziwej historii. W wieku 16 lat Hildegart Rodríguez Carballeira była ekspertką w dziedzinie kobiecej seksualności i jednym z najzdolniejszych młodych umysłów Hiszpanii lat trzydziestych XX wieku, ukształtowaną przez matkę na idealną kobietę przyszłości. Kiedy jednak zaczyna poznawać świat i buntować się przeciwko surowym oczekiwaniom, matka zrobi wszystko, aby ta nie mogła się uwolnić. Występują: Alba Planas, Najwa Nimri, Aixa Villagrán, Patrick Criado, Pepe Viyuela

Alba Planas, Najwa Nimri, Aixa Villagrán, Patrick Criado, Pepe Viyuela Światowa data premiery: 21 września 2024 roku

21 września 2024 roku W Prime Video od: 5 grudnia 2024 roku

5 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: La virgen roja

La virgen roja Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: Hiszpania

Hiszpania Ocena na portalu IMDb: 7,2/10 (369 ocen)

7,2/10 (369 ocen) Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Ukryty poziom (Secret Level) - Sezon 1

Ukryty Poziom to animowana antologia dla doroślejszych widzów, który zawiera oryginalne historie inspirowane kultowymi grami wideo. Twórcy serialu prezentują 15 odcinków, które stanowią hołd dla gier i graczy, łącząc unikalne opowieści z elementami znanych universów gier wideo. Każdy odcinek wprowadza widza w zupełnie inny świat, pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji i wciągających fabuł. Występują: Keanu Reeves, Aidan Bristow, Ariana Greenblatt, Arnold Schwarzenegger

Keanu Reeves, Aidan Bristow, Ariana Greenblatt, Arnold Schwarzenegger Światowa data premiery: 10 grudnia 2024 roku

10 grudnia 2024 roku W Prime Video od: 10 grudnia 2024 roku

10 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: Secret Level

Secret Level Gatunek: Animacja, Sci-Fi, Akcja, Przygoda

Animacja, Sci-Fi, Akcja, Przygoda Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Twoja wina (Your Fault)

Miłość między Noah i Nickiem wydaje się niezłomna, mimo że ich rodziny, próbujące ich rozdzielić, nie ustają w wysiłkach. Jednak życie zawodowe Nicka i studia Noah prowadzą ich na nowe drogi. Wkrótce pojawiają się nieoczekiwane postacie: była dziewczyna, która pragnie zemsty oraz matka Nicka, której motywacje są niejasne. Występują: Nicole Wallace, Marta Hazas, Gabriel Guevara, Iván Sánchez, Víctor Varona

Nicole Wallace, Marta Hazas, Gabriel Guevara, Iván Sánchez, Víctor Varona Światowa data premiery: 27 grudnia 2024 roku

27 grudnia 2024 roku W Prime Video od: 27 grudnia 2024 roku

27 grudnia 2024 roku Tytuł oryginalny: Culpa Tuya

Culpa Tuya Gatunek: Dramat, Romans

Dramat, Romans Kraj produkcji: Hiszpania

Hiszpania Ocena na portalu IMDb: 8,9/10 (52 ocen)

8,9/10 (52 ocen) Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Źródło: Amazon Prime Video