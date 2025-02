Vanilla OS 2 - dystrybucja Linuksa, która ma Ci zastąpić wszystkie inne. Ogromne możliwości i niezawodne działanie

Światło dzienne ujrzała bardzo ciekawa dystrybucja Linuksa, która ma zamiar zastąpić wszystkie dotychczasowe. Wszystko przez jej niespotykaną funkcjonalność, a przy okazji fakt, że stawia głównie na niezawodne działanie i bezpieczeństwo użytkownika. Bez problemu skonfigurujemy laptopy z dwoma układami graficznymi, zainstalujemy aplikacje z innych dystrybucji, a nawet uruchomimy pliki z Androida. Vanilla OS 2 ma naprawdę dużo do zaoferowania.

Vanilla OS 2 to interesująca dystrybucja systemu Linux, która jest naprawdę wszechstronna. Jej zalety to: niezawodne działanie, możliwość instalacji aplikacji z innych dystrybucji i Androida, a także sporo opcji personalizacji.

Funkcjonalność i same założenia omawianej dystrybucji Vanilla OS 2 robią wrażenie. Twórcy jasno określają filary, na których stoi ich system: niezawodność, bezpieczeństwo oraz przyjazne i całkiem konfigurowalne środowisko, które oferuje multum możliwości. Oprogramowanie opiera się na dystrybucji Debian (wcześniejsze wersje miały korzenie w Ubuntu, więc zaszła naprawdę spora metamorfoza od środka) i działa dzięki rozwiązaniu ABRoot 2. Technologia ta tworzy dwie kopie systemu plików (root A i B), gdzie podczas działania wykorzystywana jest jedna, a na drugiej wprowadzane są zmiany i aktualizacje. Dzięki temu po potencjalnej "awarii", podczas startu systemu możemy przywrócić go do poprzedniego stanu, w którym działał poprawnie. Przydatne jest także ustalenie, kiedy mają być wprowadzane aktualizacje (np. raz na tydzień), a przy tym nie będą one instalowane, gdy robimy coś na komputerze, aby nam nie przeszkadzać. Jeśli natomiast korzystamy z laptopa, który ma dwa układy graficzne, to z łatwością wybierzemy, który ma być wykorzystywany do pracy (zintegrowany, dedykowany lub według potrzeby) dzięki pakietowi PRIME Utility.

Kolejnym imponującym aspektem jest kompatybilność. Aplikacje z Androida zainstalujemy w łatwy sposób - wystarczy dwukrotnie kliknąć plik APK (wszystko dzięki integracji systemu z pakietem Waydroid). Podobnie sytuacja wygląda z plikami DEB. Vanilla OS 2 może skorzystać z narzędzia o nazwie APX v2, które pozwala na instalację aplikacji z dowolnej dystrybucji Linuksa. Nasze dane są dodatkowo szyfrowane, a przy starcie sprawdzana zostaje integralność systemu. Przy okazji bardziej zaawansowani użytkownicy mogą liczyć na pakiet Vanilla Image Builder (Vib), dzięki któremu mogą stworzyć własną wersję systemu (plik YAML definiuje aspekty działania Vanilla OS). Jakby tego było mało, każde zadanie możemy zautomatyzować dzięki Vanilla System Operator (VSO). Jeśli natomiast chodzi o bardziej podstawowe informacje, to system działa w oparciu o jądro w wersji 6.9.8 i środowisko graficzne GNOME 46. Pełną listę zmian znajdziemy tutaj, z kolei obraz ISO pobierzemy z tego adresu.

Źródło: Vanilla OS