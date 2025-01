Nobara 40 - nowa wersja dystrybucji Linuksa dla graczy już dostępna. Lepsze wsparcie dla Steam Decka i innych handheldów

Wśród alternatywnych rozwiązań dla systemu Windows największym (choć i tak dość skromnym w skali światowej) zainteresowaniem cieszą się dystrybucje Linuksa, które przeszły dość długą drogę, aby dziś oferować swoim użytkownikom całkiem komfortowe doświadczenie. W tym świecie nie brakuje także odmian, które są skierowane stricte do graczy. Jedna z nich, która przy okazji jest coraz bardziej rozpoznawalna, a dokładniej tytułowa Nobara, doczekała się kolejnej aktualizacji.

Jedna z najpopularniejszych dystrybucji systemu Linux, która jest skierowana do graczy, otrzymała kolejną dużą aktualizację. Oprócz nowszych pakietów i jądra Nobara zaoferuje również szereg innych usprawnień.

O tym, że Linux radzi sobie całkiem dobrze z grami, które docelowo stworzono dla systemu Windows, możemy się dowiedzieć z dwóch testów, do których linki znajdziemy w tym newsie. Nobara to dystrybucja Linuksa, która oparta jest na Fedorze, a spośród innych wyróżnia się tym, że zapewnia graczom dodatkowe oprogramowanie, które ułatwia rozpoczęcie przygody z grami na tym wolnym (nie w aspekcie prędkości) systemie (automatyczna instalacja sterowników do układów graficznych od NVIDII i AMD, czy też Protona). Nowa wersja oddaje nam do dyspozycji stworzony zupełnie od nowa aktualizator systemowy, który został zintegrowany z menedżerem pakietów. Ten ostatni pozwala nam wyszukiwać, instalować i usuwać aplikacje Flatpak przy pomocy graficznego interfejsu. Oficjalna wersja nie zawiera już KDE Discover, a pakiety Snap otrzymały lepsze wsparcie. Zawitał także menedżer sterowników, który ma z czasem otrzymać dużo większą funkcjonalność niż obecnie.

Zmiany dotknęły również środowiska graficznego KDE Plasma (aktualizacja do 6.1.1), które jest domyślnym dla tego systemu (nowe tapety, w tym te, które zostały wygenerowane przez AI i wyglądają... bardzo słabo). Główny motyw został przeprojektowany i nie powinien już sprawiać problemów, jakie miały miejsce do tej pory, gdy zamiast niego był aktywny inny. Przy okazji opcjonalne środowisko GNOME występuje teraz w edycji 46, a z samej wersji usunięto narzędzie XWaylandVideoBridge. Dostarczane sterowniki NVIDII to teraz wersja 555.58.02, z kolei biblioteki Mesa to odsłona 24.1.3. Dobrą wiadomością dla handheldów pokroju Steam Decka, Lenovo Legion Go i ASUS-a ROG Ally jest fakt, że aktualizator systemowy wykrywa te urządzenia i może pobrać dla nich odpowiednie pakiety. Domyślnie jądro występuje w wersji 6.8.12. Nobara 40 to także powrót do przeglądarki Firefox i pakietu biurowego LibreOffice. Pełną listę zmian znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: Nobara