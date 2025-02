Używaj Wiadomości Google tak, jak czytnika RSS. Czytaj tylko to, co lubisz, na różnych urządzeniach

Urodziłem się nie tylko przed pojawieniem się pierwszej graficznej przeglądarki internetowej, ale wręcz przed oficjalnym powstaniem Internetu. Od tego czasu obserwowałem rozwój globalnej sieci, będąc zafascynowanym możliwością dostępu do materiałów zamieszczonych na serwerach w różnych krajach na świecie. Kiedyś było to dla mnie doświadczenie na pograniczu magii, ale obecnie jest równie naturalne, jak oddychanie. Pojawiła się możliwość dostępu do zasobów wiedzy, grup dyskusyjnych, forów, pobierania przeróżnych materiałów i z roku na rok rozwijały się źródła informacji. W pewnym momencie źródeł tych było już tak wiele, że konieczne było wybranie i zagregowanie konkretnych stron w taki sposób, aby docierały do mnie tylko te tematy, które chciałem czytać. Zacząłem więc korzystać z czytników RSS, takich jak Feedly czy Inoreader. Jednak w latach dwudziestych 21. wieku nie jest to najlepsze rozwiązanie.

Autor: Tomasz Duda

Obecnie Internet rozwinął się do tego stopnia, że w zasadzie zintegrował się na stałe z naszym codziennym życiem. Większość osób już nie używa czytników RSS, bo interesujące informacje ma podane na tacy choćby w takich miejscach jak X (Twitter), Facebook i innych. Jednak realia są takie, że internetowych źródeł informacji jest znacznie więcej niż kiedyś, a wiele z nich ma postać klasycznych stron lub portali online. Zatem łatwy i szybki przegląd wiadomości z nich pochodzących nie jest zadaniem łatwym. Warto jednak iść z duchem czasu i zamiast korzystać z czytników RSS (wiekowych, choć wciąż funkcjonalnych), można spróbować ułatwić sobie przeglądanie treści za pomocą narzędzi bardziej nowoczesnych. Jednym z nich są Wiadomości Google. Jasne, że nie jest to żadna nowość, bo usługa istnieje od wielu lat, ale jeśli ktoś dotychczas używał RSS'ów, to może po prostu sprawdzić, czy pasuje mu taka przesiadka.

Najświeższe aktualności oraz ulubione tematy w jednym miejscu, na wielu urządzeniach, z automatyczną synchronizacją. Wiadomości Google mogą zastąpić czytnik RSS. Zacznij z nich korzystać.

Google to prawdziwy gigant pod wieloma względami. Wystarczy wspomnieć choćby o tym, że z systemu operacyjnego, który ta firma stworzyła, czyli Androida, korzysta większość użytkowników smartfonów na naszej planecie (około 70%). Wielu ludzi używa też ich poczty Gmail, ogląda filmy na YouTube, wrzuca pliki na Dysk w chmurze, korzysta z systemu płatności, monitorowania swojej kondycji fizycznej, pakietu biurowego online i innych narzędzi. A jak wiadomo, wszystkie one połączone są z jednym profilem użytkownika. Taka synchronizacja danych z konkretnym kontem ma wiele zalet, m.in. umożliwia dostęp do tych samych rzeczy na wielu różnych urządzeniach: smartfonach, komputerach, tabletach, a nawet smartwatchach. Wiadomości Google nie stanowią tutaj wyjątku. Jeśli zaczniesz z nich korzystać na telefonie, dodasz tam swoje ulubione tematy lub strony, to za moment będziesz mógł je przeglądać wszędzie tam, gdzie jesteś zalogowany na to konto.

Wiadomości Google jako czytnik RSS

Powyżej wymieniłem już najważniejsze dwa argumenty, które powodują, że Wiadomości Google mogą pełnić rolę zbliżoną do czytnika RSS: wybór tylko tych tematów, które Cię interesują i ich synchronizacja. To jednak nie wszystko. Zaletą jest również to, że usługa nie wymaga, abyśmy ręcznie wprowadzali adresy źródeł informacji, lecz daje do dyspozycji funkcjonalną wyszukiwarkę. Innymi słowy, nie musimy nawet wiedzieć, z jakiego źródła chcemy otrzymywać informacje, wystarczy, że wpiszemy odpowiednie hasło, np. “Android” lub “GeForce”, a Wiadomości Google automatycznie znajdą odpowiednie źródła, które piszą o tym temacie. Najważniejsze jest jednak to, że takie wyszukiwanie można dodać do ulubionych (obserwować), co w praktyce oznacza, że od tego momentu mamy błyskawiczny dostęp do wybranego tematu lub wielu tematów. Wpływa to na wyraźną oszczędność czasu. Jak to zrobić?

Otwórz Wiadomości Google (zaloguj się na swoje główne konto Google jeśli to konieczne), w wyszukiwarce wpisz hasło, które Cię interesuje. Poniżej powinny pojawić się sugerowane hasła, których niektóre oznaczone są jako tematy. Kliknij jedno z nich. Pojawią się wyniki wyszukiwania, a na górze przy danym haśle możesz zaznaczyć opcję Obserwuj (przycisk z gwiazdką). I teraz najważniejsze: takich wyszukiwań możesz wykonać wiele, za każdym razem zaznaczając dany temat jako obserwowany, tym samym tworząc swoją listę źródeł informacji, które Cię interesują. Możesz je przejrzeć wchodząc w kartę “Obserwujesz” na górze. Kolejność poszczególnych źródeł możesz zmieniać, bez problemu dasz również radę je usunąć.

Nie chcesz szukać konkretnego tematu, lesz wolisz obserwować różnorodne treści z jednego konkretnego źródła? Nie ma problemu! Po prostu w pole wyszukiwarki wpisujesz nazwę swojego ulubionego portalu i jest szansa, że zostanie on odnaleziony w Wiadomościach Google. Po lewej stronie pojawią się ważne artykuły pochodzące z niego (zarówno te nowe, jak i starsze, ale cieszące się większym zainteresowaniem i wciąż aktualne), natomiast po prawej stronie możesz kliknąć przycisk Obserwuj. Tym samym dodasz to źródło informacji do listy ulubionych. Ponadto w Obserwowanych możesz dodać źródło wiadomości lokalnych, zwłaszcza jeśli mieszkasz w mieście (ale nie tylko). Wskazujesz nazwę swojej miejscowości i od tej chwili masz dostęp w jednym miejscu, do nowinek ze swojej okolicy.

Wchodząc w kartę “Dla Ciebie” na górze możesz od razu przejrzeć cały zestaw treści różnych, ale wciąż skrojonych na miarę Twoich zainteresowań. Wymienione funkcje gromadzenia treści według tematów, portali i miejscowości zbliżają Wiadomości Google do tego, co oferują typowe czytniki RSS. Warto też spojrzeć na stronę główną, która jest podzielona na sekcje. Można tutaj znaleźć m.in. “Twoje tematy”, czyli obligatoryjne informacje. Google wymaga bowiem, aby zaznaczyć od 2 do 12 tematów, które Cię interesują. Są one niezależne od tego, co wybierzesz dodatkowo i nie możesz wybrać mniej niż dwóch. Moim zdaniem warto więc zaznaczyć tylko dwa najbardziej pasujące (u mnie jest to Nauka i technika oraz Telefony komórkowe), a całą resztę zdefiniować tak, jak to zostało opisane powyżej, czyli przy użyciu wyszukiwarki. W celu zmiany “Twoich tematów” użyj przycisku Dostosuj po prawej stronie.

Jeśli znajdziesz wiele ciekawych tematów, ale w danej chwili nie masz czasu na przeczytanie wszystkiego, to możesz w Wiadomościach Google zapisać dany artykuł na później. Gdy przeglądasz swoją listę treści, wystarczy, że wskażesz dany wpis kursorem, klikniesz trzy kropki po jego prawej stronie i wybierzesz opcję Zapisz na później. Jest tutaj również opcja udostępniania artykułu, przejścia bezpośrednio do danego serwisu, polubienia danej treści lub wręcz odwrotnie, wskazania, że Ci się ona nie podoba lub wręcz ukrycia danego źródła informacji. Gdzie znaleźć artykuły zapisane na później? To proste: wejdź w kartę “Obserwujesz”, a następnie w “Zapisane artykuły”. W podobny sposób możesz zapisać całe wyszukiwania, jeśli chcesz do nich wrócić w późniejszym czasie.

Powyższe czynności pokazałem, używając Wiadomości Google w postaci usługi online (jako strony internetowej). Jednak we współczesnych czasach jeszcze ważniejsze jest to, że równie łatwo można te aktualności i inne artykuły przeglądać na smartfonie, tablecie, a nawet smartwatchu, używając aplikacji Wiadomości Google. Jasne, że niektóre czytniki RSS, zwłaszcza te bardziej znane, też mają swoje aplikacje, ale jednak uniwersalność rozwiązania od Google i łatwość synchronizacji treści między urządzeniami, w ramach niezwykle popularnego konta, jest potężną zaletą. Ponadto moim zdaniem “Google News” wydaje się po prostu być rozwiązaniem nowocześniejszym i popularniejszym.

Wiadomości Google mają jeszcze jednego asa w rękawie. Sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy wyświetlacie w swoim smartfonie panel z aktualnościami, umieszczony po lewej stronie od ekranu głównego, a jeśli tak, to czy robicie to regularnie? To właśnie jest panel Google Discover. W niektórych telefonach go nie znajdziecie, w niektórych jest zupełnie inny, ale mimo wszystko stosowany jest dość często. Otóż on jest również silnie powiązany z Wiadomościami Google (opiera się na tych samych, indywidualnych preferencjach odnośnie treści). Innymi słowy, ustawiając odpowiednio Wiadomości, zyskujesz od razu funkcjonalny i użyteczny dodatek, w postaci panelu Discover. Oczywiście powyższy opis nie obejmuje całej funkcjonalności, lecz skupia się na kilku cechach, które mogą zachęcić niektórych do przesiadki z klasycznego czytnika RSS, na inną (moim zdaniem nowocześniejszą) usługę. Dajce znać, z którego rozwiązania korzystacie, a może z żadnego z nich i preferujecie coś kompletnie innego? Zachęcam do komentowania. Udanego dnia!