Uwaga na fałszywe linki do sterowników kart graficznych AMD Radeon. Wyszukiwarka Google może wyprowadzić na manowce

W jaki sposób najszybciej zainstalować na komputerze sterowniki do karty graficznej? Wiele osób zapewne odpowie, że najlepiej będzie wpisać odpowiednią frazę w wyszukiwarkę i po prostu kliknąć link pierwszy z brzegu. Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste jak się początkowo może wydawać... Przykład opisany dziś przez serwis Sekurak pokazuje, że nawet Google jest w stanie wyprowadzić użytkownika na manowce.

Jeśli wpiszecie teraz w najpopularniejszą wyszukiwarkę hasło "radeon driver", powinniście zwrócić uwagę na pierwszy link oznaczony jako reklama. Niestety, nie prowadzi on do strony AMD. Nie da się ukryć, że link wygląda dosyć podejrzanie, jednak po kliknięciu witryna do złudzenia przypomina tą, z której można pobrać oficjalne sterowniki. Mimo to jest ona fałszywa, a co gorsza, oferuje pobranie zainfekowanego sterownika. Choć źródło nie zdradza konkretnie, jakie są konsekwencje jego instalacji, to jednak możemy się domyślać, że w najgorszym razie operacja grozi udostępnieniem danych oszustom.

Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje nam, jak bardzo trzeba być czujnym nawet podczas zwykłego przeglądania internetu. Większość użytkowników zapewne zwróci uwagę na dziwny link, jednak część może z rozpędu kliknąć na odnośnik i rozpocząć pobieranie. Co jednak budzi najwięcej emocji, zainfekowana strona nie powinna znajdować się tak wysoko w Google. Taka historia nie zdarzyła się po raz pierwszy - do tej pory ofiarami były osoby chcące np. zalogować się do swojego konta bankowego. Mamy jednak nadzieję, że niebawem wszystko wróci do normy i podobne linki nie będą rzucać się w oczy. Rozwiązaniem może okazać się też instalacja solidnego adblocka.

Źródło: Sekurak