USA rozważa nowe ograniczenia względem Chin. Tym razem dotyczyłyby one eksportu procesorów bazujących na AI

Chińską Republikę Ludową można lubić bądź nie, ale jedno jest pewne - USA, chcąc zadbać o własną gospodarkę, trochę za późno zaczęło ograniczać na swoim terenie chińskie wpływy. Czy obecnie jest już na to za późno czy nie - nie mi oceniać. Spieszę jednak z informacją odnośnie kolejnych hipotetycznych ograniczeń względem Chin. Jeśli USA rzeczywiście je wprowadzi, firmy takie jak NVIDIA czy AMD mogą sporo stracić. Zresztą już nieco straciły - na giełdzie.

Jak donosi Wall Street Journal już w lipcu tego roku USA miałoby zaostrzyć przepisy dotyczące eksportu technologii do Chin. Miałyby one zostać poszerzone o układy wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Kilka miesięcy temu Stany Zjednoczone wprowadziły dotkliwy pakiet sankcji na eksport technologii półprzewodników do Chin. Jak się jednak okazuje, to może nie być ostatnie słowo ze strony amerykańskiej administracji. Jak donosi bowiem Wall Street Journal, amerykański Departament Handlu planuje rozszerzenie dotychczasowych sankcji na Chiny, tak aby obejmowały one również mniej zaawansowane technologicznie półprzewodniki. "Mniej zaawansowane" przynajmniej z nazwy, bowiem chodzi o chipy wykorzystywane do rozwijania sztucznej inteligencji.

Jak informuje Wall Street Journal, wstrzymanie dostaw chipów produkowanych m.in. przez NVIDIĘ i AMD miałoby nastąpić już w lipcu tego roku. Po tym, jak informacja ta obiegła świat, obie firmy zanotowały spadek akcji odpowiednio o 2% i 1,5%. Przypomnijmy, że na początku listopada minionego roku NVIDIA zaprezentowała układ A800 - akcelerator graficzny bazujący na A100 i przygotowany właśnie z myślą o obejściu sankcji na Chiny. Jeśli Departament Handlu USA zdecyduje się ostatecznie na zaostrzenie obecnych ograniczeń, to producenci chipów nie będą mieli już żadnej furtki, by sprzedawać do Państwa Środka chipy nawet takie jak ten.

Źródło: Wall Street Journal, Reuters