NVIDIA A800 - akcelerator graficzny Ampere przygotowany z myślą o obejściu amerykańskich sankcji na Chiny

Niedawno informowaliśmy o problemie chińskiej firmy Biren Technology, która otrzymała zakaz produkcji akceleratorów BR100 oraz BR104 w fabrykach TSMC. Ma to związek ze zbyt mocną specyfikacją (szybkość przetwarzania danych) i nałożonymi sankcjami przez USA na chiński rynek. Wspomniany Biren ma jeszcze szansę na produkcję w przyszłości, o ile udowodni że ich układy GPU są słabsze niż początkowo zapowiadano. Wspomniane sankcje odbijają się również na amerykańskich firmach, które dążą do tego, by mimo wszystko sprzedawać swoje układy w Chinach. Przykładem takiego zachowania jest NVIDIA.

NVIDIA wprowadza na chiński rynek akcelerator A800, oparty na architekturze Ampere. Jego debiut ma być sposobem na obejście amerykańskich sankcji nałożonych kilka tygodni temu na Chiny.

NVIDIA zaprezentowała akcelerator graficzny A800, zarówno w wersjach PCIe (40 GB oraz 80 GB) jak również w obudowie SXM (tylko 80 GB). Specyfikacja podana poniżej jest jednak bardzo zbliżona do dostępnego od ponad dwóch lat modelu NVIDIA A100. Wszystkie układy oparto na architekturze Ampere i posiadają taką samą liczbę jednostek obliczeniowych. By móc sprzedawać układy w Chinach (wymogiem jest ograniczenie przepustowości połączenia pomiędzy dwoma układami graficznymi do wartości niższej niż 600 GB/s), NVIDIA musiała zmniejszyć przepustowość mostku NVLink dla połączonych dwóch układów A800. Zamiast 600 GB/s będzie 400 GB/s.

W przypadku modelu NVIDIA A800 otrzymamy dwa warianty akceleratora: jeden z 40 GB pamięci HBM2 i przepustowością 1555 GB/s oraz drugi z podwojoną liczbą VRAM (80 GB) typu HBM2e i z przepustowością 1935 GB/s. Producent przekonuje, że limitów związanych z przepustowością mostka NVLink nie da się zdjąć ani obejść w żaden sposób, przez co specyfikacja akceleratorów z rodziny A800 nie może zostać zmodyfikowana. Możemy się spodziewać, że w podobnym kierunku pójdą także chińskie firmy, które poprzez zmniejszenie jednego elementu specyfikacji, będą mogły produkować swoje układy np. w fabrykach TSMC.

Źródło: VideoCardz, Reuters