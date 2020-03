Samsung Galaxy Tab S6 Lite w drodze - znamy specyfikację tabletu

Samsung przymierza się do wprowadzenia na rynek kolejnego tabletu, który tym razem ma szansę konkurować z tańszymi iPadami. Wszystko za sprawą kilku istotnych dla użytkownika końcowego cech. Galaxy Tab S6 Lite, bo o ten konkretnie model chodzi, w założeniach ma być tańszą, choć nieograbioną z istotnych elementów wersją zeszłorocznego Galaxy Tab S6. Znajdziemy tutaj więc obsługę rysika S Pen, który w sposób znaczący zwiększa możliwości urządzenia oraz nienaganną powierzchowność. Na dostępnych grafikach poglądowych ramki wydają się niewielkie, zaś sam design niezwykle spójny. Doświadczenie podpowiada mi, że wygląd końcowy nie powinien znacząco odbiegać od tego, z czym mamy aktualnie do czynienia.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite zadebiutuje na rynku już wkrótce. Najważniejsze jest jednak to, że tablet, mimo niższej od modelu podstawowego ceny, cechuje obsługa funkcjonalnego rysika S Pen.



W sieci pojawiła się właśnie garść interesujących informacji o nadchodzącym tablecie południowokoreańskiego producenta. Nie będzie to jednak całkiem nowa konstrukcja, a wariacja na temat ubiegłorocznego modelu Tab S6. Nadchodzący Galaxy Tab S6 Lite to nic innego, jak lżejsza wersja tabletu, która, choć odchudzona z pewnej części specyfikacji technicznej, w dalszym ciagu może cieszyć czytelnym ekranem oraz obsługą rysika S Pen. Rzecz jasna, wygląd sprzętu jest kwestią mocno subiektywną i nie każdemu przypadnie do gustu zastosowana stylistyka, jednak nie da się ukryć, że prezentuje się ona znacznie nowocześniej niż tanie iPady. To istotne, zwłaszcza że Tab S6 Lite będzie ich bezpośrednią konkurencją.

O tytułowym tablecie wiemy już całkiem sporo i warto w tym miejscu pokusić się o małe podsumowanie dostępny informacji. Galaxy Tab S6 Lite otrzyma prawdopodobnie autorski układ Samsunga Exynos 9611, pod kontrolą którego pracują niektóre smartfony z serii Galaxy A. Jest to nieco wyższa średnia półka, co wraz z 4 GB RAM oraz 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej powinno zapewnić sensowną wydajność. Nie ma pewności w kwestii ekranu, ale mówi się o tym, że będzie to 10,5-calowy element, tak jak w oryginalnym Galaxy Tab S6. Oczywiście nie zabraknie tutaj Androida 10 wraz z nakładką One UI 2.1. Cena pozostaje tajemnicą, jednakże według przypuszczeń Galaxy Tab S6 Lite będzie można kupić za mniej niż 399 dolarów, w Polsce za plus-minus 1800-1900 złotych. Pozostaje nam czekać na oficjalną prezentację.

