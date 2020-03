OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro z ekranem 120 Hz i ładowaniem 30W

Do sieci wyciekła właśnie lwia część specyfikacji technicznej nadchodzących smartfonów ze stajni OnePlusa. Mowa o modelach OnePlus 8 oraz 8 Pro, na które oczekują osoby, dla których stosunek ceny do jakości jest kluczowy. Przynajmniej w odniesieniu do smartfonów. Odkąd sięgam pamięcią, urządzenia mobilne tytułowego producenta oferują wysoką wydajność, przepiękną powierzchowność oraz nowinki zarezerwowane jedynie dla topowych modeli konkurencji. OnePlusy odróżnia od nich jednak cena, która prezentuje się znacznie atrakcyjniej. Dzięki temu wydajność rodem z flagowców popularnych marek jest dostępna dla osób o skromniejszych portfelach. O ile ceny OnePlus 8 i 8 Pro nie są jeszcze znane, o tyle możemy już porozmawiać na temat potencjalnej specyfikacji technicznej urządzeń.

W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna nadchodzących smartfonów OnePlus 8 oraz OnePlus 8 Pro. Dowiadujemy się z niej o obecności układu Snapdragon 865, odświeżania 120 Hz oraz ładowania mocą 30W.

Zacznijmy od OnePlus 8, czyli wersji podstawowej tegorocznego sztandarowego urządzenia producenta. Jeśli doniesienia potwierdzą się, smartfon otrzyma układ Qualcomm Snapdragon 865, grafikę Adreno 650, oraz w zależności od wersji - 6, 8 lub 12 GB RAM i 128 lub 256 GB przestrzeni na dane użytkownika. Zdjęcia wykonane potrójnym aparatem złożonym z modułów 48 Mpix, 16 Mpix i 2 Mpix będzie można oglądać na 6,5-calowym ekranie AMOLED. Element ten będzie najpewniej wspierał odświeżanie na poziomie 120 Hz, ale trzeba powiedzieć o nim coś jeszcze. Otóż znajdziemy tutaj wcięcie ekranowe na kamerkę do selfie w formie dziury w lewej górnej krawędzi. Czytnik linii papilarnych zostanie wtopiony pod rzeczony element. Akumulator o pojemności 4000 mAh naładujemy mocą 30 W.



fot. 91mobiles

OnePlus 8 Pro otrzyma ten sam procesor, co model OnePlus 8, jednak ze wsparciem dla sieci 5G. Wyświetlacz to nieco większy AMOLED o przekątnej 6,65-cala, którego cechy będą zbliżone do wersji podstawowej z jedną drobną różnicą. Komponent obsłuży odświeżanie częstotliwością 120 Hz. Wielkość RAM i pamięci na dane będzie podobna i również tutaj znajdziemy UFS 3.0. Wbudowany akumulator urośnie do pojemności 4500 mAh i naładujemy go z mocą do 50W. Choć nie jest to sprawa pewna, mówi się, że premiera planowana jest na połowę kwietnia tego roku. Jak sądzę, przewidywana cena urządzeń wycieknie znacznie wcześniej.



fot. 91mobiles

Źródło: 91mobiles