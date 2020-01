Smartfony OnePlus 8 otrzymają ekran 120 Hz o jasności 1000 nitów

Wygląda na to, że brak pomysłów na urozmaicenie kolejnych modeli smartfonów poskutkował rozszerzeniem prac nad ich wyświetlaczami. Tutaj bowiem faktycznie jest jeszcze spore pole do popisu. Wczorajszym wieczorem udowodniła to firma OnePlus, która zapowiedziała swój pierwszy ekran OLED o częstotliwości odświeżania równej 120 Hz. Nie jest to co prawda pierwszy smartfon o takim parametrze, jednak OnePlus ma jeszcze kilka kolejnych asów w rękawie, o czym już poniżej. Wyświetlacz, który przedstawiono jako Deep Dive 120 Hz Fluid Display zostanie zaimplementowany z dużym prawdopodobieństwem już w serii smartfonów OnePlus 8, a już na pewno we flagowej odsłonie Pro.

OnePlus był jednym z pierwszych producentów, którzy wypuścili smartfon z wyświetlaczem o odświeżaniu 90 Hz (mowa naturalnie o OnePlus 7 Pro). Teraz CEO firmy, Pete Lau, zapowiada, że kolejne konstrukcje pojawią się z ekranami 120 Hz. Z typowym dla producentów brakiem skromności przyznał nawet, że będzie to "najlepszy wyświetlacz dla smartfonów w 2020 roku". Wyższa częstotliwość odświeżania wyświetlacza oznacza płynniejszy, wyraźniejszy obraz, a trzeba przyznać, że OnePlus 7 Pro zdecydowanie miał jeden z najlepszych wyświetlaczy na rynku. Dla porównania, obecny flagowiec Apple, iPhone 11 Pro, a także Samsung Note 10+ wciąż pracują na wyświetlaczach 60 Hz.

Warto jednak zauważyć, że smartfony z ekranami 120 Hz są już na rynku. Jednym z przykładów jest chociażby Razer Phone 2 zorientowany na gaming. Wracając jednak do OnePlus: okazuje się, że marka planuje wykorzystać niestandardowy układ MEMC - dzięki temu smartfon "przewiduje" kolejny ruch na wyświetlaczu, w celu zapewnienia większej płynności obrazu. Jest to - innymi słowy - konwertowanie sygnału wideo o niższej liczbie klatek na wyższą, aż do 120 kl./s.. Docelowo ekran, nad którym zakończono już prace ma mieć dodatkowo maksymalną jasność 1000 nitów, wsparcie dla 10 bit HDR10 oraz 240 Hz touch sampling rate (prędkość, z jakim panel śledzi ruch palca użytkownika).

