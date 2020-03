Motorola One Mid - nowy smartfon z systemem Android One

Motorola w ostatnim czasie wręcz szaleje z kolejnymi premierami smartfonów. Po niezwykle udanej serii Moto G8 popularny producent szykuje się do pokazania kolejnych urządzeń. Wśród nich nie zabraknie nawet flagowca, ale wszyscy doskonale wiemy, że to właśnie w średnim segmencie są najbardziej polecane modele Motoroli. Kolejnym ma być dawno nie widziany przedstawiciel programu Android One. Mowa o Motoroli One Mid, o której pierwszy raz usłyszeliśmy przed dwoma tygodniami. O ile Xiaomi raczej poddało się już na tym polu i chyba nie zobaczymy już smartfona Chińczyków z czystym Androidem, to jednak nadal wiele osób będzie poszukiwać smartfona z takim systemem z pewnymi, regularnymi aktualizacjami. Co już wiemy o nowej Motoroli?

Na pokładzie Motoroli One Mid znajdzie się szybki układ Qualcomm Snapdragon 675 z 6 GB pamięci RAM. To niemal gwarantuje wysoką responsywność urządzenia.

Model One Mid - jak wskazuje sama nazwa - będzie przedstawicielem bardzo popularnego segmentu cenowego 1000-1500 zł. Ma on mieć duży, 6,53-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ (proporcje 19,5:9), zapewne wykonanym w technologii LCD. Jak zdradził najnowszy wpis z bazy Geekbench, na jego pokładzie znajdzie się uznany i całkiem wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 675, który ma pracować z 6 GB pamięci RAM. System to oczywiście Android 10 pozbawiony nakładek od producenta. Można więc od razu wywnioskować, że Motorola One Mid będzie niezwykle responsywnym urządzeniem.

Warto wspomnieć jeszcze o przyzwoitej baterii o pojemności 4000 mAh, która choć nie zapewni takiego czasu pracy jak akumulator modelu G8 Power, to jednak nie powinniśmy narzekać. Na ten moment zagadką pozostaje specyfikacja aparatów fotograficznych, jak również sam wygląd urządzenia. Na podstawie ostatnio wydanych średniaków Motoroli trudno oczekiwać jednak, by producent chciał nas tu czymś szczególnym zaskoczyć, niemniej jesteśmy bardzo ciekawi. Motorola One Mid powinna ujrzeć światło dzienne już niebawem, być może razem z flagowcem Motorola Edge+.

Źródło: MySmartPrice