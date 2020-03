Motorola Edge+ - znamy już wygląd i wstępną specyfikację flagowca

Motorola kojarzy nam się z dobrze wycenionymi smartfonami ze średniej półki i pojawienie się flagowca od tego producenta z pewnością byłoby nie lada wydarzeniem. Wszystko wskazuje jednak na to, że już niebawem zobaczymy topowe urządzenie z charakterystyczną "M-ką" konkurujące z topowymi modelami od największych gigantów branży. Tym razem obędzie się bez eksperymentów z dołączanymi modułami. Jak pokazują nam najnowsze rendery nadchodzącego flagowca Edge+, Motorola wyraźnie chce stanąć w szranki z innymi liczącymi się producentami. Świadczy o tym chociażby bezkompromisowy układ SoC, duży ekran z otworem na przednią kamerkę, potrójny aparat fotograficzny czy elegancki design.

Specyfikacja Motoroli Edge+ prezentuje się niezwykle obiecująco. Gdyby nie odwołane targi MWC, smartfon prawdopodobnie zostałby już oficjalnie zapowiedziany. Wierzymy jednak, że stanie się to niebawem.

Tak jak się spodziewaliśmy, Motorola Edge+ będzie miała wyświetlacz OLED z zagiętymi bocznymi krawędziami. Jego przekątna to 6,67 cala (wnioskując po wymiarach 161,1 x 71,3 x 9,5 mm), a rozdzielczość to Full HD+. Wzorem innych tegorocznych urządzeń z wyższej półki, nie zabraknie tutaj odświeżania 90 Hz. Warto zwrócić uwagę na wycięte "oczko", które jest niezwykle małych rozmiarów. Pod powierzchnią panelu ma się znaleźć czytnik linii papilarnych. Sercem urządzenia ma zostać flagowy Qualcomm Snapdragon 865 z obsługą sieci 5G. Na pokładzie ma się znaleźć 8 lub 12 GB. Nie znamy jeszcze zastosowanych obiektywów aparatów.

Reszta specyfikacji prezentuje się niezwykle obiecująco. Akumulator ma mieć pojemność aż 5170 mAh, co niemal gwarantuje długi czas pracy na jednym ładowaniu, zwłaszcza, że preinstalowany system to niemal czysty Android 10. Co więcej, smartfon zaoferuje złącze mini-jack oraz USB-C. Ciekawym dodatkiem może być podświetlane logo Motoroli na pleckach, które może sygnalizować o powiadomieniach. Gdyby nie odwołane targi MWC, smartfon prawdopodobnie zostałby już oficjalnie zapowiedziany. Wierzymy jednak, że stanie się to niebawem i już wszystko będzie jasne.

