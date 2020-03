Motorola Moto G8 Power Lite - tani smartfon z mocną baterią

Motorola przed kilkoma tygodniami zaprezentowała nam smartfona Moto G8 Power, który na tle konkurentów wyróżnia się bardzo pojemną baterią 5000 mAh. Długi czas pracy na jednym ładowaniu to oczywiście nie jedyna zaleta urządzenia, bo ogólnie jest ono udane pod właściwie każdym względem. Możemy tylko ubolewać, że na jego pokładzie nie znalazł się moduł NFC. Model został wyceniony przez producenta na 999 zł, co jest raczej adekwatną kwotą do oferowanych możliwości, ale sporo osób oczekiwało jednak tańszego smartfona. Dla nich przeznaczona będzie Motorola Moto G8 Power Lite, która zaoferuje co prawda słabszą specyfikację, ale w zamian może zagwarantować... jeszcze dłuższy czas pracy na ładowaniu.

W porównaniu do Motoroli Moto G8 Power nowy model może zapewnić jeszcze dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu, zwłaszcza, że mamy tu słabszy układ SoC, a finalnie ekran może cechować się niższą rozdzielczością.

Na pierwszy rzut oka Moto G8 Power Lite wygląda tak, jak dostępny już na rynku "pełny" model bez dopisku Lite. Smartfon prawdopodobnie otrzyma 6,4-calowy ekran LCD z otworem na aparat do selfie, nie znamy jego rozdzielczości. Zamiast Snapdragona 665 nowy model ma otrzymać procesor MediaTek Helio P35, który powinien współpracować z 3 GB pamięci RAM. Kolejna różnica to główny aparat, który tym razem ma być potrójny. Nie znamy jego dokładnej konfiguracji. Z tyłu znajdziemy również klasyczny czytnik linii papilarnych.

Podobnie jak w modelu Moto G8 Power, tak i tutaj znajdziemy ogniwo o pojemności 5000 mAh. Liczymy na to, że w porównaniu do tego modelu G8 Power Lite zapewni jeszcze dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu, zwłaszcza, że mamy tu słabszy SoC, a finalnie ekran może cechować się niższą rozdzielczością. Reszta specyfikacji nie jest jeszcze znana, ale możemy w ciemno założyć, że nowa Motorola będzie pracować w oparciu o system Android 10 i niestety również nie otrzyma NFC. Na więcej informacji musimy poczekać. Premiera smartfona powinna odbyć się w przeciągu kilku tygodni.

Źródło: GSMarena