Huawei P40, P40 Pro oraz P40 Pro PE - ceny to czyste szaleństwo

Premiera smartfonów Huawei P40, Huawei P40 Pro oraz Huawei P40 Pro PE odbędzie się już za kilkanaście dni, jednak dziś udało nam się poznać europejskie ceny nadchodzących smartfonów. Leakster działający na twitterowym koncie pod pseudonimem @RODENT950 podzielił się ze swoimi obserwującymi europejskimi cenami tegorocznych flagowców chińskiego koncernu. Choć nikt nie spodziewał się chyba rozsądnej wyceny urządzeń, Huawei nieco popłynęło z cyferkami, przez co po sprzęt będą mogli sięgnąć nieliczni. Jeśli informacje potwierdzą się, będzie to dowodem nierozsądnej polityki cenowej. Dlaczego nierozsądnej? Spieszę z wyjaśnieniami.

Smartfony Huawei P40, Huawei P40 Pro oraz Huawei P40 Pro PE poznamy już 26 marca podczas konferencji, którą będzie można śledzić online. Urządzenie, niezależnie od wersji, ma zaskakiwać na polu fotografii, co nie będzie specjalnym zaskoczeniem. Brak usług Google sprawia, że producent musi starać się o uwagę konsumentów nieco bardziej niż wcześniej. Użytkownicy smartfonów z Androidem przywykli do korzystania z rozwiązań giganta z Mountain View takich jak Mapy, przeglądarka Chrome, czy YouTube. Aby przekonać ich do zmiany nawyków, potrzeba solidnego bodźca. Jak mniemam, będzie nim fotografia, gdyż firma nie zamierza najpewniej walczyć ceną.

Według leakstera @RODENT950 Huawei P40 będzie kosztować od 799 do 899 euro, Huawei P30 Pro od 999 do 1099 euro, model P40 Pro PE to wydatek od 1199 do 1299 euro. Stosując bezpośredni przelicznik, mówimy o kwotach od 3495 złotych do 5680 złotych w zależności od wersji. To ceny, które, mówiąc w dużym uogólnieniu, stanowią aktualny standard w świecie flagowców, ale Huawei zapomina chyba o jednej ważnej kwestii. Mało który konsument wyłoży takie pieniądze na smartfon pozbawiony usług Google. Brak tych szalenie popularnych rozwiązań powinien wpłynąć na ceny Huawei P40. Czy tak się stanie, przekonamy się już za kilkanaście dni podczas oficjalnej prezentacji urządzeń. To na niej poznamy oficjalny cennik.



fot. Evan Blass

Źródło: @RODENT950, @evleaks (Evan Blass)