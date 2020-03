Google Pixel 4a na zdjęciach prezentuje się osobliwie

Ubiegłoroczny tańszy Pixel, czyli model 3a okazał się strzałem w dziesiątkę. Mimo nie najlepszej specyfikacji technicznej urządzenie zaskakuje wydajnością, płynnością oraz możliwościami fotograficznymi, którymi może zawstydzić niejednego flagowca popularnego producenta. Nic więc dziwnego, że Google zamierza ponownie skorzystać ze wspomnianego zabiegu i zaserwować użytkownikom tańszą wersję sztandarowca. W tym przypadku mówimy o modelu Pixel 4a, który w założeniach ma być odchudzoną, również z ceny, wariacją na temat pełnego Pixela 4. Dzięki pracy leakstera OnLeaks i serwisu 91Mobiles mogliśmy już zapoznać się z renderami zdradzającym przypuszczalny wygląd konstrukcji. Teraz w sieci pojawiły dodatkowo się pierwsze zdjęcia Pixela 4a. Pytanie, czy są prawdziwe?

W sieci pojawiły się nieoficjalne zdjęcia, na których ujęto zarówno front, jak i tył smartfona Google Pixel 4a. Konstrukcja wygląda nieco inaczej niż na renderach.



fot. Slashleaks

Rendery zdradzające wygląd Pixela 4a dawały jasno do zrozumienia, że gigantowi ponownie nie zależy na designie o minimalnych ramkach okalających ekran. Te, widoczne na grafikach, są dość grube, co widać szczególnie po dolnej bródce. Na skrajnie lewej stronie górnej części ekranu znalazło się wcięcie na kamerę i to właśnie ono może budzić wątpliwości. Okazuje się bowiem, że najświeższe zdjęcia, tak — zdjęcia, nie rendery, sugerują znaczne oddalenie wcięcia od rantu konstrukcji. Choć fotografię ciężko nazwać wyraźną, łatwo dostrzec, że ramki nie są tu tak obszerne, jak w przypadku renderów.



fot. OnLeaks / 91Mobiles

Na szczęście plecki smartfona są niemalże stuprocentowym potwierdzeniem stylistyki prezentowanej na wcześniejszych grafikach. Pośrodku górnej części tylnego panelu widoczny jest czytnik lini papilarnych, na dolnej powierzchni znajdziemy logo „G” symbolizujące tę smartfonową serię. Ciekawie prezentuje się kamera, gdyż użyto tutaj prostokątnego modułu. Co prawda podobny element był wcześniej wyśmiewany przez fanów mobilnej elektroniki użytkowej, jednak koniec końców, z podobnego projektowania korzystają kolejne, nawet flagowe smartfony. Tyle w kwestii designu. Niestety, o specyfikacji wiemy znacznie mniej. W zasadzie możemy mówić jedynie o prawdopodobnej obecności układu Qualcomm Snapdragon 765G, co sugerowałoby wsparcie dla modemu 5G. Czy tak się stanie, pokaże czas.

Źródło: GSMArena, 91Mobiles, OnLeaks, Slashleaks