Google Pixel 4a na pierwszych renderach. Będzie otwór w ekranie

Smartfony Google Pixel 3a i 3a XL okazały się być sporym sukcesem amerykańskiego producenta. Choć w naszym kraju urządzenia te nie są może tak popularne jak w innych częściach świata, to jednak modele z czystym Androidem w średniej półce cenowej okazały się być strzałem w dziesiątkę, nawet pomimo przestarzałego designu. Po premierze nowych Pixeli 4 można było się więc spodziewać, że Google będzie chciało wrócić z tańszymi odmianami po Nowym Roku. Teraz, po tym, jak w sieci pojawiły się pierwsze rendery nowych średniaków jesteśmy już pewni debiutu tych smartfonów. Co prawda specyfikacja nadal pozostaje w sferze domysłów, ale pod względem wyglądu nowe Pixele zdecydowanie nie mają się czego wstydzić.

Można podejrzewać, że w środku Google Pixela 4a znajdzie się układ wspierający sieć 5G - idealnym kandydatem wydaje się być Qualcomm Snapdragon 765G. Kiedy premiera? Zapewne podczas konferencji Google I/O, która powinna odbyć się w pierwszej połowie 2020 roku.

Serwis OnLeaks już nie raz odpowiadał za wczesne rendery nadchodzących smartfonów, dlatego zakładamy, że przedstawiony w newsie Google Pixel 4a rzeczywiście ujrzy światło dzienne właśnie w takiej formie. Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z urządzeniem bardzo podobnym do Samsunga Galaxy S10e (przynajmniej z frontu). Ekran o przekątnej 5,7-5,8 cala zajmuje ogromną większość przedniego panelu. Mamy tutaj niewielkie ramki dookoła z wyraźnym podbródkiem oraz otworem w wyświetlaczu na kamerkę do selfie. W porównaniu do Pixeli 3a, model 4a prezentuje się niezwykle nowocześnie.

Jeśli natomiast chodzi o tył, nie ma tu żadnego zaskoczenia - prezentuje się on prawie tak samo, jak we flagowym Pixelu 4. Aparat fotograficzny z diodą LED ponownie umieszczony został w niezbyt urodziwej wysepce, ale tym razem jest to o tyle wyjątkowe, że mówimy tu o aparacie z jednym obiektywem. Ponadto warto zwrócić uwagę na powrót czytnika linii papilarnych na plecki urządzenia, jak również obecność złącza mini-jack i USB-C. Jak podaje źródło, Google Pixel 4a będzie całkiem kompaktowym urządzeniem - jego wymiary to 144,2 x 69,5 x 8,2 mm (grubość 9 nm z wysepką). Nie znamy jego specyfikacji, ale można podejrzewać, że w środku znajdzie się układ wspierający sieć 5G - idealnym kandydatem wydaje się być Qualcomm Snapdragon 765G. Kiedy premiera? Zapewne podczas konferencji Google I/O, która powinna odbyć się w pierwszej połowie 2020 roku. Czekamy.

Źródło: OnLeaks