Google Pixel 4a na wideo. O smartfonie wiemy prawie wszystko

To, że Google szykuje tańszą odsłonę tegorocznego smartfona z serii Pixel, nie jest specjalną tajemnicą. Pixel 4a, bo o ten konkretny model chodzi, jest częstym przedmiotem przecieków, z których można dowiedzieć się co nieco o jego specyfikacji technicznej. Zastosowane komponenty to jedno, ale co z wizualną stroną urządzenia? W sieci dostępne są już rendery oraz pierwsze zdjęcia prototypowego egzemplarza. Teraz, dzięki hiszpańskiemu YouTuberowi możemy zapoznać się ze sprzętem na nagraniu wideo. Materiał sprawia wrażenie autentycznego i na ten moment nie ma podstaw do wątpliwości w tym zakresie. Choć wideo dotyczy prototypu, finalny produktu nie powinien znacząco odbiegać od niego formą.

Seria Pixel to nic innego jak duchowy spadkobierca po linii Nexus. Protoplasta, poza czystym Androidem, płynnością działania i pierwszeństwem w otrzymywaniu aktualizacji, przyciągał sensowną wyceną. Pixele prezentują się w tym względzie nieco gorzej, ale Google postanowił temu zaradzić, udostępniając oszczędną wersję smartfona z dopiskiem „a” w nazwie. Najwyraźniej pomysł chwycił, gdyż Pixel 3a może doczekać się następcy w postaci modelu Pixel 4a. Mogliśmy zapoznać się już z nieoficjalnymi renderami oraz częściową specyfikacją techniczną, do których dołączyły ostatnio zdjęcia, również nieoficjalne. Tym razem, Pixel 4a pozuje do kamery.



fot. TecnoLike Plus



fot. TecnoLike Plus

Na YouTube'owym kanale pojawił się materiał wideo ze smartfonem Google Pixel 4a w roli głównej. Urządzenie w wersji prototypowej prezentuje się schludnie i cieszy oko proporcjami. Ramki okalające wyświetlacz nie są niestety najmniejsze, ale nie stanowi to dla nikogo zaskoczenia. Smartfon należy bowiem do średniej półki cenowej, o czym świadczy choćby jego specyfikacja techniczna. Pixel 4a napędzi najpewniej układ Qualcomm Snapdragon 730 oraz 6 GB RAM, a co za tym idzie, o zgodności z siecią 5G możemy co najwyżej pomarzyć. Ucieszyć może za to obecność 5,81-calowego ekranu o rozdzielczości 2340 x 1080 px oraz złącza audio jack 3,5 mm. Specyfikację dopełnia akumulator o pojemności 3080 mAh i Android 10.

Źródło: TecnoLike Plus, OnLeaks