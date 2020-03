Apple zmienia zdanie w kwestii czyszczenia iPhone'ów alkoholem

Przez lata wmawiano nam, że iPhone'y, iPady, iPody i komputery Mac można czyścić głównie wodą i ściereczkami z mikrofibry. Zastosowanie innych, niż wspomniane metod mogło skutkować uszkodzeniem sprzętu lub pogorszeniem jego walorów wizualnych, na przykład naruszeniem powłoki oleofobowej ekranu. Najwyraźniej Apple zmieniło zdanie z uwagi na koronawirusa, przez którego rozprzestrzenianie się, dezynfekcja urządzeń mobilnych stała się koniecznością. Odkażanie smartfona wodą i mikrofibrą byłoby nieskuteczne, wręcz niemożliwe. Zapewne właśnie to stoi za decyzją o zmianie wytycznych dotyczących czyszczenia iSprzętu, która znalazła się na odświeżonej stronie Supportu giganta.

COVID-19 spowodował, że Apple zmieniło zalecenia dotyczące użytkowania iPhone'ów i iPadów. Czy poprzednia instrukcja okazała się więc błędna?

Gigant z Cupertino przez długi czas utrzymywał, że idealną w kwestii bezpieczeństwa metodą czyszczenia urządzeń z logo nadgryzionego jabłka na obudowie jest miękka ściereczka wraz z wodą, który to zestaw miał służyć dbaniu o ekran i obudowę. Przestrzegano jednocześnie przed stosowaniem innych niż rekomendowane metod. Niestety, mimo że przesadnie trzymałem się wytycznych, użytkowany przeze mnie MacBook doznał uszkodzenia w postaci samoistnie odklejającej się warstwy z powierzchnią oleofobową. To częsty przypadek, który po rosnącej liczbie zgłoszeń został przez Apple przebadany, czego efektem było wdrożenie programu naprawczego. Kiedy odbierałem komputer, ponownie polecono mi używać do jego czyszczenia wyłącznie miękkiej ściereczki i wody. Okazuje się jednak, że Sadownicy zmienili zdanie i postanowili obwieścić to na stronie wsparcia swoich produktów.

Kiedy udacie się na stronę wsparcia produktów Apple dotyczącą utrzymywania sprzętu Apple w nienagannej czystości, znajdziecie nową, wyróżnioną sekcję. Firma odpowiada w niej na zapytania użytkowników związane z dezynfekcją urządzeń z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Komunikat określa jasno, że dezynfekcja produktów Apple może odbywać się za pomocą 70 proc. alkoholu izopropylowego lub chusteczek przeznaczonych do dezynfekcji. Obydwoma metodami można zadbać o wyświetlacz, klawiaturę oraz gładkie powierzchnie obudowy. Odradza się jedynie stosowanie innych, bliżej nieokreślonych środków czystości. Zrozumiałe jest to, że decyzja związana jest z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa na powierzchni smartfonów. Niemniej, można to odebrać jako częściowe zaprzeczenie poprzednich zaleceń. Cóż, nikt nie nie jest nieomylny, nawet Apple.

