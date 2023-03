UFL - nadchodzi piłkarski konkurent dla serii FIFA. 8-minutowy zapis rozgrywki gry free-to-play

Po całych latach stagnacji gatunek piłkarskich symulatorów może być w najbliższym czasie nieco ciekawszy. Od przyszłego roku przecież nie pojawi się już FIFA 24, a EA Sports FC, jako że Electronic Arts rozstało się z marką. Interesujący może być także udział zespołu Strikerz, który tworzy własną pilkarską grę. Ostatnio zaś pojawił się solidny gameplay, pozwalający wyciągnąć już jakieś wstępne wnioski z projektu.

UFL to nadchodząca gra sportowa z modelem free-to-play. Ma ona wyjściowo stanowić alternatywę dla bywalców na rynku. Brytyjskie studio Strikerz wypuściło 8-minutowy zapis rozgrywki.

Nad UFL pracuje już od ponad 5 lat niewielki zespół deweloperów. Choć nie możemy liczyć - przynajmniej w tej chwili - na to, że pogramy sobie zbyt wieloma licencjonowanymi zespołami, Brytyjczycy załatwili sobie możliwość udostępniania pewnych zawodników, w tym wielu najbardziej znanych. Wśród nich znajdzie się tam zatem Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Oleksandr Zinchenko czy Roberto Firmino. Dostaniemy również pewne licencjonowane drużyny, w tym Borussię Mönchengladbach, AS Romę oraz West Ham United.

Aspekt rozgrywki prezentuje się całkiem sprawnie. Oczywiście twórcy mają jeszcze sporo pracy, bo pewne elementy wymagają poprawek. Przykładowo, po jakiejś części uderzeń piłka zdaje się lecieć nieco za szybko. Do tego modele postaci chwilami są jeszcze zbyt sztywne. Niemniej jednak pod kątem płynności meczu czy efektów wizualnych projekt prezentuje się na tym etapie naprawdę dobrze - szczególnie zważywszy na to, że będziemy mieli przecież do czynienia z tytułem, który ma być do ogrania za darmo. Nie wiemy jeszcze co prawda kiedy, ale gdy już wejdzie, to na pecety i konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Źródło: Youtube