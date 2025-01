Twitch zaczął zezwalać na "artystyczne przedstawianie nagości". Platforma z gamingowej przeistacza się w serwis softporno?

Twitch, popularna wśród graczy, należąca do Amazona platforma do transmisji na żywo ogłosiła zmiany w regulaminie, zgodnie z którymi niektóre rodzaje seksualnych treści, które dotąd były zabronione, będą dozwolone, niemniej tylko wtedy, gdy zostaną odpowiednio oznaczone. Stąd prezentowanie kobiecych piersi i genitaliów niezależnie od płci, nie będzie już zabronione o ile będzie to odpowiednio oznaczone. "Na Twitchu istnieje kwitnąca społeczność artystów, a dotychczasowa polityka była zbyt surowa" - tłumaczą przedstawiciele Twitcha.

Dla jasności, Twitch nadal nie zezwala streamerom na pełną lub częściową nagość. Teraz jednak dozwolone są treści, które "eksponują piersi, pośladki lub okolice miednicy niezależnie od płci". Ponadto tańce takie jak "twerking, grinding i pole dance" są od teraz dozwolone i to bez etykiety. W polityce Twitcha, wciąż nie nastąpiły natomiast zmiany odnośnie gier, które zawierają nagość, pornografię, seks lub przemoc seksualną. W przypadku gier, w których nagość nie jest głównym celem lub cechą, etykieta klasyfikacji treści gier dla dorosłych jest wystarczająca.

Angela Hession, dyrektor ds. zaufania klientów w Twitchu, wyjaśniła, że platforma wprowadziła wspomniane aktualizacje po otrzymaniu "spójnych informacji zwrotnych od streamerów, że obecne zasady dotyczące treści seksualnych są mylące". Cóż, to zaprawdę godne podziwu, że platforma aż tak bardzo wsłuchuje się w potrzeby użytkowników, jednak mi wydaje się bardziej, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A jak wiadomo, w tym świecie nic nie sprzedaje się tak dobrze jak właśnie seks.

