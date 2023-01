Czy reklamy na Twitchu staną się mniej denerwujące? Serwis wprowadza kilka zmian i nowych funkcji

Twitch udostępnił plan rozwoju funkcji, nad którymi aktualnie pracuje. Obejmują one zmiany w sposobie wyświetlania reklam, nowe narzędzia ułatwiające angażowanie się na czacie oraz pomagające streamerom zarządzanie ofertami związanymi z marką. Firma wprowadza funkcję "picture by picture" do większości reklam przed filmami. To umożliwi widzom natychmiastowe zobaczenia treści, dla których weszli na kanał, podczas gdy Twitch nadal może wyświetlać reklamy.

Rozwiązanie „picture by picture” wydaje się być przyzwoitym kompromisem, ponieważ pozwala widzowi zobaczyć od razu treści, które go interesują.

Jak opisano w liście otwartym od dyrektora ds. Produktów Toma Verrilli i dyrektora ds. monetyzacji Mike'a Mintona: „W pierwszej połowie tego roku wprowadzamy dwie zmiany, aby poprawić sposób działania reklam dla widzów i kanałów: Po pierwsze, aktualizujemy sposób wyłączania reklam przed filmami na kanałach. Wyświetlanie trzech minut reklam na godzinę w jakikolwiek sposób wyłączy wszystkie reklamy przed filmami – nie trzeba ich już dzielić na 90-sekundowe reklamy co 30 minut. Po drugie, stosujemy naszą funkcję „picture by picture” do większości reklam, które wyświetlają się widzą”.

Rozwiązanie „picture by picture” wydaje się być przyzwoitym kompromisem, ponieważ pozwala widzowi zobaczyć od razu treści, które go interesują. Firma stara się również pomóc twórcom w poprawie jakości wyświetlania reklam dla ich odbiorców. „Słyszeliśmy od was wszystkich, że może być trudno wiedzieć, kiedy reklama ma zostać wyświetlona, co utrudnia przygotowanie siebie i swojej społeczności na przerwę. Wprowadzimy zmiany w Menedżerze reklam, aby zapewnić lepszą widoczność i kontrolę nad tym, kiedy reklamy będą wyświetlane" – możemy przeczytać na blog.twitch.tv. Twitch pracuje również nad specjalnymi zasobami, które streamerzy będą mogli wykorzystać do umów sponsorskich.

Kolejna zmiana to wzmocnienie swojej oferty analitycznej, aby pomóc streamerom zrozumieć, skąd pochodzą ich widzowie. Trwają również prace nad sposobem dotarcia do widzów, gdy twórcy są offline, a także różnymi aktualizacjami mobilnymi, które sprawią, że wrażenia widzów będą bardziej zgodne z tym, co zobaczą na komputerach lub na innych urządzeniach. Twitch uruchomi narzędzia, które pomogą streamerom edytować i eksportować klipy z VOD, które są zoptymalizowane pod kątem pionowych krótkich formatów wideo. Streamerzy będą mogli również przypiąć do 20 klipów do strony kanału, dodać emotki do tytułów strumieni, a nawet włączyć nową funkcję Sound Bites (alerty dźwiękowe wyzwalane przez widzów).

Źródło: blog.twitch