TOP 10 najlepszych obudów komputerowych do 300 złotych

Mając odpowiednio gruby portfel nie trudno złożyć zestaw komputerowy, który poradzi sobie z każdą nową grą czy wymagającym projektem w pracy, a przy tym dodatkowo służyć nam będzie przez lata. Wyzwaniem jest za to skompletowanie wydajnych i solidnych części dysponując ograniczonym budżetem, gdzie liczy się każda złotówka. Jeśli nie macie pewności na jakie oszczędności można sobie pozwolić, tak by nie odbiło się to negatywnie na komforcie pracy, to jak zwykle chętnie z tym pomożemy. Dzisiaj bowiem mamy dla Was zestawienie dziesięciu najlepszych obudów komputerowych od różnych producentów w segmencie do 300 złotych, gdzie jednak sporo propozycji kosztuje mniej niż 240 złotych.

Autor: Przemysław Banasiak

Osoby składające komputer za 2000, 2500 czy 3000 złotych często wybierają pierwszą lepszą dostępną w sklepię obudowę, wychodząc z założenia, że ma ona tylko pomieścić pozostałe części. Jest to oczywiście spory błąd. Dobra obudowa bowiem zapewni niskie temperatury podzespołów, a to przełoży się jednoznacznie na ich dłuższą żywotność, wyższą kulturę pracy, ale i lepszą wydajność. Pytanie czy dobra obudowa komputerowa musi być droga? Niekoniecznie! Oczywiście mając większy budżet łatwiej znaleźć porządny produkt, ale używając głowy da się też wybrać ciekawą propozycję za niewielkie pieniądze. Trzeba jednak być ostrożnym by nie wejść na minę i nie skończyć ze starą konstrukcją nie wspierającą najnowszych standardów czy po prostu zwykłym, tandetnym chińskim produktem z doklejonym logo.

Co więcej "tania" obudowa, nie musi od razu oznaczać "nudna". Wiele osób kupuje oczami, to właśnie im dedykowane są krzykliwe opakowania czy "oryginalne" reklamy. Również w świecie komputerów mamy takie trendy jak panel boczny w formie okna czy kolorowe podświetlenie ledowe. Są również bardziej funkcjonalne dodatki jak dw dwukomorowa konstrukcja, maty wygłuszające czy meshowy front. Wszystkie z nich postarałem się zawrzeć w dzisiejszym zestawieniu, tak aby dla siebie znalazł zarówno coś nastoletni gracz, osoba składająca prosty komputer dla rodziców, jak i ktoś potrzebujący maszyny do pracy, której nie będzie wstydził postawić się w firmie. Co najważniejsze mimo tytułu "do 300 złotych" udało mi się przemycić trzy dużo tańsze propozycje za mniej niż 200 złotych.

A co jeśli żadna z zaprezentowanych obudów nie przypadnie Wam do gustu? Czego się wystrzegać przy przeglądaniu sklepowych ofert? Przede wszystkim konstrukcji z zasilaczami. Jeśli jest to sprzęt nowy, nie będący na promocji, to w najniższym segmencie cenowym NIE MA produktu solidnego i bezpiecznego. Pamiętajcie, że droga od fabryki do waszego domu jest pełna przystanków i na każdym z nich ktoś chce zarobić. W efekcie dostaniecie co najwyżej zasilacz nie spełniający norm i bez zabezpieczeń oraz lichą obudowę. Kolejnym dobrym "filtrem" w obecnych czasach jest wystrzeganie się konstrukcji z niepomalowanym (srebrna blacha) wnętrzem. To już szczyt oszczędności, jasno sugerujący gdzie producent ma konsumenta.