Tomb Raider: The Legend of Lara Croft - kultowa bohaterka już niebawem pojawi się w kolejnej ekranizacji

Platforma streamingowa Netflix mimo bycia największym graczem na tym polu, często oferuje produkcje mierne i pozbawione polotu. Natomiast od czasu do czasu zdarzają się filmy lub seriale, które są istnymi perłami w tym morzu przeciętności. Można do nich zaliczyć animacje Cyberpunk: Edgerunners, Arcane lub choćby mniej znaną Aggretsuko. Niebawem ma szansę do nich dołączyć kolejna, która tym razem przedstawi losy kultowej Lary Croft.

Seria przygód Lary Croft doczekała się już wielu odsłon, w tym adaptacji filmowych. Niebawem ukaże się kolejna część, która tym razem zostanie zaserwowana przez platformę Netflix w postaci animowanego serialu.

O samej animacji nie mamy jeszcze zbyt wielu informacji, choć niektóre elementy można wyczytać z udostępnionego zwiastuna produkcji. Zapowiedzi serialu pojawiły się już dwa lata temu (2021 r.), natomiast dopiero teraz zdradzono więcej szczegółów na temat całości. Wiadomo, że losy Lary Croft toczyć się będą po wydarzeniach znanych z trylogii, a główna bohaterka ponownie wkroczy w niebezpieczny świat w poszukiwaniu skarbu. Na krótkim materiale wideo można zobaczyć znane postacie z kilku odsłon, co może świadczyć o tym, że przygody Lary nie będą się odbywać w pojedynkę przez cały czas. Animacja jest natomiast bardzo przyjemna dla oka, choć nie każdemu musi przypaść do gustu.

Za stworzenie produkcji odpowiadać będzie Legendary Television, które ma na swoim koncie sporo udanych filmów, jednak znajdziemy również takie, które nie są już oceniane w tak pozytywny sposób. Nie wiemy na ten moment, kiedy dokładnie zadebiutuje nowy serial, natomiast napis kończący zwiastun sugeruje, że nie będziemy musieli długo czekać. Miejmy nadzieję, że Tomb Raider: The Legend of Lara Croft okaże się kolejną udaną oryginalną animacją Netlixa, tak samo, jak wspomniane we wstępie tytuły. Tym bardziej że potencjał jest spory.

Źródło: Netflix