The Midnight Walk - zapowiedź nowej przygodówki z elementami horroru i skradanki w oryginalnej oprawie graficznej

Nie ma co ukrywać, że najnowszy pokaz State of Play nie należał do najlepszych. Z jednej strony też nie było co liczyć na nie wiadomo jakie atrakcje w przypadku relatywnie krótkiego, cyklicznego wydarzenia organizowanego przez Sony, jednak z drugiej nietrudno znaleźć w przeszłości analogiczne pokazy, które udały się znacznie lepiej. Niemniej nawet w takich okolicznościach można wyciągnąć obiecujące perełki - takie jak The Midnight Walk.

W trakcie State of Play zaprezentowano zapowiedź The Midnight Walk od twórców mających wkład w m.in. Lost in Random.

Gdy wiele wysokobudżetowych pozycji zawodzi, czasem warto przyjrzeć się grom tworzonym przez mniejsze studia, które ambicją potrafiłyby obdzielić kilka innych zespołów. Tak może być chociażby z nadchodzącym Moroi, ale najwyraźniej nie tylko. Na State of Play swój projekt pokazało MoonHood, dla których będzie to dopiero pierwszy tytuł. Studio złożone jest jednak z osób pracujących przy np. Lost in Random, cichej, ale całkiem udanej action adventure z niebanalnymi pomysłami i oprawą przypominającą niektóre filmy Pixara. W przypadku The Midnight Walk będziemy mieli jednak do czynienia z czymś dalece mroczniejszym:

The Midnight Walk może robić wrażenie od pierwszych sekund trailera. Wprowadza nas do ponurego, upadłego świata, gdzie wcielimy się w niejakiego Wypalonego. Podróżując u boku Potboya, osobliwego lampostwora, będziemy musieli opędzać się od śmiertelnie niebezpiecznych istot i przechytrzyć je na drodze do celu. Spotkamy także potencjalnych sojuszników, mogących nam pomóc w trakcie zmagań. Gra wyróżnia się ponurym klimatem i bardzo oryginalną, "glinową" oprawą. A premiera już 8 maja na PC i konsolach PS5.

