Days Gone Remastered oficjalnie ogłoszone. PlayStation 5 pomału zmienia się w PlayStation 4 Remastered

Wczorajsza prezentacja State of Play od Sony była, delikatnie mówiąc, niespecjalnie porywająca. Marka PlayStation ponownie rozczarowała, nie przedstawiając w zasadzie nic godnego uwagi od własnych studiów (nie licząc jedynego Saros od ekipy odpowiedzialnej za Returnal). Może i nie dostaliśmy wyczekiwanych materiałów z Ghost of Yotei, Death Stranding 2, Intergalactic: The Heretic Prophet czy Marvel's Wolverine, ale przynajmniej mogliśmy liczyć na kolejny, nikomu niepotrzebny remaster. Tym razem padło na tytuł z 2019 roku.

Sony oficjalnie zaprezentowało Days Gone Remastered, a więc jeszcze mniej potrzebny remaster niż Horizon Zero Dawn Remastered. Jak tak dalej pójdzie, to zaraz dostaniemy odświeżone wersje Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok czy Gran Turismo 7.

O potencjalnym remasterze Days Gone mówiło się jeszcze w zeszłym roku. Dopiero teraz, podczas ostatniego State of Play, Sony zdecydowało się oficjalnie ujawnić projekt. Ten prezentuje się jeszcze bardziej miałko niż ubiegłoroczny Horizon Zero Dawn Remastered. W tym ostatnim przynajmniej było widać trochę pracy, którą włożoną w usprawnienie oprawy graficznej. Days Gone Remastered aż tak bardzo się nie różni względem oryginału z 2019 roku. Tytuł zbudowano z myślą o PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro, aczkolwiek dodatkowe rzeczy, które pojawią się w tym wydaniu, będą dostępne także na PC. Premierę zaplanowano na 25 kwietnia tego roku. Cena wynosi 49,99 dolarów, natomiast osoby posiadające wersję z PS4, mogą zakupić upgrade za 10 dolarów (u nas będzie to najpewniej 50 zł, tak jak przy Horizonie Zero Dawn). Wybór tego odświeżenia jest tym bardziej zadziwiający, że przecież to samo Sony odrzuciło propozycję Bend Studio, dotyczącego stworzenia Days Gone 2, argumentując to niezadowalającą sprzedażą.

Oprócz usprawnienia wizualnego, Days Gone Remastered otrzyma kilka nowości. Oczywiście otrzymamy pełną obsługę kontrolera DualSense. Do tego dochodzi m.in. Horde Assault (tryb arcade, w którym musimy przeżyć jak najdłużej, testując w ten sposób swoje umiejętności), Permadeath Mode (czyli tryb, gdzie jak zginiemy to kończymy definitywnie grę) czy Speedrun Mode (ogrywanie fabuły tak szybko jak to możliwe). Trzeba przyznać, że w tym tempie to niedługo powinniśmy oczekiwać remasterów tak starych gier jak Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 czy Marvel's Spider-Man 2.

Źródło: Sony