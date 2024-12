Horizon Zero Dawn Remaster - nowa wersja gry oficjalnie zapowiedziana. Dodatkowo trailer LEGO Horizon Adventures

Żyjemy w czasach, gdy Sony upodobało sobie wypuszczanie odnowionych wersji gier, które na dzień dzisiejszy trzymają się całkiem nieźle - a nieraz nawet świetnie. Świadczyć o tym mogą chociażby remastery obu odsłon The Last of Us, gdzie szczególnie osobliwa była sprawa Part II, wyglądającej znakomicie nawet na PS4. Jak się okazuje, nie ominie to także otwierającej całe uniwersum gry Guerilla Games z 2017 roku, co potwierdził pokaz State of Play.

Sony oficjalnie zapowiedziało na 31 października Horizon Zero Dawn Remaster. Co więcej, 14 listopada pojawi się LEGO Horizon Adventures.

Jeśli ktoś jeszcze łudził się, że Bloodborne, ewentualnie inna nieco starsza pozycja, otrzyma odświeżenie w jakiejkolwiek formie, może już sobie odpuścić. Niedawno sieć obiegła plotka, jakoby kolejnym materiałem na zremasterowanie było Horizon Zero Dawn. Tak jak się spodziewano, rewelacje te potwierdziło w końcu dziś po północy Sony. Twórcy zapowiadają, że początek opowieści o Aloy będzie można teraz ograć w znacząco ładniejszej oprawie - m.in. ulepszone modele postaci, shadery, animacje przy dialogach czy tekstury - oraz ze sterowaniem wykorzystującym dobrodziejstwa kontrolera DualSense. Wraz z końcem października gra pojawi się na konsole Sony aktualnej generacji oraz komputery osobiste. Jeżeli posiadacie wersję na PS4, możecie dokonać upgrade'u - za 9,99 dolarów.

Ale na tym nie koniec, jeżeli chodzi o to uniwersum. Od pewnego czasu jest ono dość regularnie rozwijane, toteż i w tym roku nie zabrakło jeszcze jednego tytułu - tym razem docelowo przede wszystkim w formie małego uzupełnienia dla nieco młodszych graczy. LEGO Horizon Adventures to platformówka w rzucie izometrycznym, gdzie można spodziewać się pogodnej rozgrywki z typowym dla "klockowych" gier humorem, budowaniem różnych konstrukcji czy kanapowym trybem kooperacji. Premiera odbędzie się dopiero w połowie listopada, ale już od 3 października można składać zamówienia przedpremierowe.

Źródło: State of Play