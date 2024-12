Prace nad fanowskim remasterem Bloodborne trwają. Planowane są liczne usprawnienia związane z oprawą graficzną

Od jakichś 15 lat FromSoftware rozwija swą autorską formułę, z czasem stając się jedną z najbardziej wpływowych ekip współczesnej branży. Premiera Elden Ring okazała się największym sukcesem studia, a w tym roku pojawił się przecież ogromny dodatek. W dalszym ciągu jednak największym szacunkiem bardzo często darzy się inny projekt Miyazakiego (który, nawiasem mówiąc, jest ulubieńcem japońskiego wizjonera). Aż dziw, że do dziś nie otrzymał nowej wersji.

Fanowski projekt zremasterowanego Bloodborne'a wszedł w zaawansowaną fazę, a moder nad nim pracujący podzielił się materiałami.

Czekamy teraz na kolejny tegoroczny pokaz State of Play, ale chyba mało kto realnie łudzi się, że ujrzymy tam np. Bloodborne Remake/Remaster, albo chociaż łaskawe dodanie wersji z 60 klatkami na sekundę. W końcu lepiej jest podrzucić odświeżenie kolejnego tytułu, którego odświeżać nie trzeba, bo pod względem technicznym nadal prezentuje się dziś co najmniej dobrze... W każdym razie warto odnotować, że niejaki fromsoftserve przygotowuje coś, co w jakimś stopniu może pecetowcom zastąpić brak Bloodborne'a.

Spośród powyższych materiałów, jakie napłynęły w przeciągu ostatnich dni, w szczególności warto się pochylić - przynajmniej fragmentarycznie - nad ponad czterogodzinnym wideo (ze świadomością, że ukazano kilka późniejszych etapów w grze). Moder pokazuje tam bardzo dokładnie owoce swoich prac. Anti-Aliasing, wygładzone krawędzie, modele odległych obiektów, czy ogólny wygląd lokacji - wszystko to zostało wyraźnie udoskonalone. Oczywiście to nie sprawia, że możemy być pewni udanej emulacji - wszystko sprawdzi się w praniu, gdy twórca podzieli się pierwszym buildem. Ale zapowiada się obiecująco.

