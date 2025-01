Bloodborne - dzięki modyfikacji udało się uruchomić grę na konsoli PlayStation 5 w oczekiwanych przez graczy parametrach

Studio From Software, które odpowiedzialne jest za stworzenie takich hitów jak Dark Souls czy Demon Souls, wydało duchową kontynuację gier z tej rodziny w postaci Bloodborne w 2015 roku. Tytuł ukazał się wyłącznie na PS4 i od czasu debiutu zdążył się już trochę zestarzeć. Niestety na remaster wersji nie mamy co liczyć, a uruchomienie gry na konsoli Sony PlayStation 5 wiąże się z rozgrywką w 30 kl/s. To znaczy "wiązało się", ponieważ pewien moder postanowił to zmienić.

Pomimo że kultowa gra Bloodborne stworzona na wyłączność dla konsoli Sony PlayStation 4 jest możliwa do uruchomienia na następnej generacji, to wiąże się to z ograniczonym licznikiem FPS. Dzięki pracy pewnego modera ta sytuacja może się odmienić.

Od premiery tytułowej gry Bloodorne zdążyło minąć już sporo czasu, jednak gracze nie tracą nadziei na pecetowy port lub choćby remaster dla konsoli obecnej generacji. Mimo że szanse takiego obrotu spraw zbliżają się do zera, to w wyniku działań modera (znanego z kanału na platformie YouTube pod nazwą Lance McDonald), gracze mogą liczyć na uruchomienie tytułu na konsoli Sony PlayStation 5 w rozdzielczości 1080p oraz 60 kl/s. Domyślnie ta wartość jest zablokowana do 30 FPS (ponieważ "PS4" nie było w stanie obsłużyć gry w większej liczbie klatek), jednak jak się okazuje, obejście tej blokady jest możliwe. Wspomnieć można, że moderowi udało się już wcześniej uruchomić grę Bloodborne na konsoli Sony PlayStation 4 Pro w 60 FPS. Nie pozostało więc nic innego, jak zrobić to samo z następcą.

Materiał wideo pokazujący rezultaty modyfikacji zawiera "surowy" gameplay z gry, bez sztucznego zwiększania rozdzielczości czy innych metod poprawiających płynność. Sam proces, w jakim udało się osiągnąć ten efekt, nie jest do końca znany. Wiadomo natomiast, że możliwość opiera się na starszych wersjach narzędzi programistycznych (SDK). Podobno Sony umieściło funkcję, która pozwala wykryć, że gra uruchomiona jest na nowszej konsoli i dzięki temu można odblokować licznik klatek. Niestety na ten moment modyfikacja nie jest jeszcze publicznie dostępna i nie wiadomo, czy trafi do szerszego grona odbiorców. Pozostaje jeszcze kwestia uruchomienia gry w wyższej rozdzielczości niż oryginalne 1080p. Na odpowiedzi przyjdzie jeszcze trochę poczekać.

