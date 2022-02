The Lord of the Rings - The Rings of Power - nadchodząca superprodukcja Amazona doczekała się pierwszego zwiastuna

W ubiegłym miesiącu Amazon ruszył z powolną kampanią marketingową swojego potencjalnego hitu serialowego. Mowa oczywiście o The Lord of the Rings - The Rings of Power. W styczniu ujawniono tytuł (w polskiej wersji językowej brzmi: Władca Pierścieni - Pierścienie Władzy) oraz datę premiery. Niedawno z kolei zaprezentowano szereg plakatów, prezentujących postacie (czy raczej fragmenty postaci, bo twarzy nie pokazano), jakie pojawią się w produkcji. Kilka dni temu Amazon zapowiedział, że 14 lutego zostanie opublikowany pierwszy zwiastun. Słowo zostało dotrzymane, a my otrzymaliśmy niespełna minutowy materiał, prezentujący kilka pierwszych ujęć z serialu. Jedno trzeba przyznać - będzie to superprodukcja o iście epickim rozmachu, godnym trylogii Petera Jacksona.

Podczas kolejnego finału Super Bowl zaprezentowano nowy materiał z serialu toczącego się w uniwersum Władcy Pierścieni. W produkcji zobaczymy m.in. młodą Galadrielę (która będzie jedną z najważniejszych postaci) oraz przedstawicieli kilku ras - ludzi, elfów, krasnoludów, a także niziołków, opisywanych jako protoplastów późniejszych hobbitów. Amazon potwierdził już wcześniej, że serial wprowadzi do uniwersum m.in. pierwszego czarnoskórego elfa oraz pierwszą czarnoskórą, krasnoludzką księżniczkę. Sama akcja ma toczyć się m.in. w Drugiej Erze, a w trakcie wypuszczania kolejnych odcinków będziemy mogli zobaczyć takie miejsca jak Królestwo Numenoru, najgłębsze tereny Gór Mglistych oraz lasy Lindonu.

Pierwszy zwiastun (czy raczej teaser trailer) nie spoileruje nam niczego z fabuły produkcji. Pokazuje nam jednak dobitnie, że będzie to produkcja będzie przygotowana z ogromną dbałością o detale oraz ogólnym rozmachem, który powinien dorównać największym produkcjom filmowym. Produkcja tylko pierwszego sezonu pochłonęła blisko 500 milionów dolarów, co jest prawdziwym ewenementem wśród seriali. The Lord of the Rings - The Rings of Power zadebiutuje 2 września, wyłącznie na platformie Amazon Prime Video.

Źródło: Amazon