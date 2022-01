The Lord of the Rings - The Rings of Power. Zaprezentowano pierwszy teaser superprodukcji Amazona oraz datę premiery

O tym, że serialowy Władca Pierścieni (ang. The Lord of the Rings) – przygotowywany z myślą o platformie streamingowej Amazon Prime Video – będzie drogim serialem, wiemy od paru lat. Już w 2018 roku pojawiły się doniesienia świadczące o tym, że będzie to jedna z najdroższych produkcji serialowych, jakie zadebiutowały na rynku. W 2021 roku ostatecznie potwierdzono, że koszt tylko pierwszego sezonu pochłonie prawie 500 milionów dolarów, bijąc w ten sposób takie seriale jak Gra o Tron czy Wiedźmin od Netfliksa. Dzisiaj natomiast otrzymaliśmy pierwszy konkret. Amazon potwierdził nie tylko tytuł serialu, ale także datę premiery. Już za kilka miesięcy będzie mogli się przekonać jak wypada najnowsza superprodukcja w uniwersum Tolkiena.

Amazon opublikował pierwszy teaser serialu The Lord of The Rings - The Rings of Power. Ujawniono przy okazji datę premiery - 2 września. Serial będzie dostępny na platformie VOD Prime Video.

Amazon opublikował krótki, bo niespełna minutowy, teaser nadchodzącej produkcji. Dowiedzieliśmy się, że serial będzie nosił tytuł "The Lord of the Rings - The Rings of Power". Jak widać, Amazon zdecydował się zachować oryginalny tytuł, mocno nawiązujący do książek oraz filmowej trylogii Petera Jacksona. Choć istotą serialu nie będzie Jedyny Pierścień, doskonale znany tytuł z pewnością pomoże w promocji produkcji. Wiele szczegółów fabuły nadal nie ujawniono, choć potwierdzono że akcja będzie się toczyć w trakcie Drugiej Ery, a w trakcie wypuszczania kolejnych odcinków będziemy mogli zobaczyć takie miejsca jak Królestwo Numenoru, najgłębsze tereny Gór Mglistych oraz lasy Lindonu. Sam podtytuł "The Rings of Power" jednak wskazuje, że pierścienie wykute dla Elfów, Krasnoludów oraz Ludzi odegrają w fabule istotną rolę.

Amazon potwierdził także, że serial w uniwersum Władcy Pierścieni zadebiutuje 2 września tego roku, a więc tuż po wakacjach. Według nieoficjalnych informacji, na pierwszy sezon będzie się składać łącznie 8 odcinków, z czego tylko dwa pierwsze mają trwać blisko 3 godziny. Jeśli doniesienia się potwierdzą, to pierwszy sezon powinien zaoferować całkiem długą przygodę, mimo że liczba odcinków będzie raczej standardowa. Pozostaje nam czekać na pierwszy, konkretny trailer przedstawiający świat oraz bohaterów.

Źródło: Amazon