The Elder Scrolls: Castles - Bethesda przygotowała mobilną odsłonę serii. Fallout Shelter w średniowieczu

Zapewne spora część z nas z niecierpliwością czeka na kolejną odsłonę serii The Elder Scrolls od studia Bethesda Softworks. Producent postanowił jednak nieco umilić ten czas, niespodziewanie udostępniając nowy tytuł, który również rozgrywa się w kultowym uniwersum. Natomiast tym razem mamy do czynienia z typowo mobilną grą, tak więc większe nadzieje powinniśmy odłożyć na bok. Produkcja The Elder Scrolls: Castles otworzy przed nami możliwość zarządzania własnym królestwem.

Fani mobilnej gry Fallout Shelter mają powody do radości, albowiem studio Bethesda postanowiło wydać kolejny tytuł w podobnym klimacie i stylu, natomiast tym razem rozegra się on w uniwersum serii The Elder Scrolls.

Jeśli jesteśmy zaznajomieni ze wspomnianą produkcją Fallout Shelter, to podczas rozgrywki w The Elder Scrolls: Castles poczujemy się jak w domu. Mechaniki gry będą praktycznie takie same, jednak zamiast w postapokaliptycznym świecie, tym razem wylądujemy w średniowiecznej krainie fantasy. Jako że studio ma w dziedzinie gier mobilnych spore doświadczenie, a inne tytuły z tego segmentu uważane są za dość udane, to można przypuszczać, że tak samo będzie i tym razem. W najnowszej produkcji zasiądziemy na tronie, aby zarządzać naszym zamkiem i poddanymi. Przed nami czeka sporo decyzji do podjęcia, a także zarządzanie dostępnymi zasobami oraz całym państwem.

Gra od początku kieruje nacisk na stworzenie swojej dynastii, która przetrwa kolejne pokolenia. Będziemy mogli obserwować więc, jak zmieniają się losy naszych bohaterów. Sam czas będzie płynął nieco inaczej, albowiem jeden dzień w prawdziwym życiu, przełoży się na okrągły rok w naszym królestwie. Rozgrywka powinna być więc całkiem satysfakcjonująca. Otrzymamy również dostęp do personalizacji naszego zamku (konkretnych pokoi). Będziemy mogli odbyć także bitwy z przeciwnikami. Tytuł dostępny jest pod tym adresem, natomiast musimy jeszcze poczekać na oficjalną zapowiedź, ponieważ na ten moment mają do niego dostęp tylko nieliczni.

Źródło: Sklep Google Play